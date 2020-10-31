【Nikel跑跑步】青衣16K環島路　穿山越林走入工業區跟大橋打卡

（編按：香港地少，路仍多，條條大路小路，都有一跑之理。《齊動》邀請香港跑手Nikel Ying ，為大家介紹不同跑步路線。）

環島跑是一個不錯的活動，既可以練習，又可以從東南西北不同方向，欣賞小島風光。如果覺得坪洲環島里數太短，港島環島超過60k又太長，不妨試試青衣環島跑，可能一試便愛上環島練習。

青衣環島路線全長約16公里，從民間跑到山裏，而且有大橋景「打卡」，強身健體亦心曠神怡。

青衣環島路

路線：青衣運動場出發 > 青衣東北公園 > 長安邨 > 寮肚路遊樂場(3.8km)>青衣自然徑(4.5km-7.5km)> 青衣路 > 青尚路 > 昂船州大橋底(12km) >青衣航運路 > 青衣南橋底 > 青衣運動場

總長：約16km（括號內為里程）

青衣環島跑路線概覽

補水位置：青衣西路油站(2.8km)、寮肚路遊樂場(3.8km)、中國石化青衣油站(11km) 打卡位：青衣自然徑秘景近觀青馬大橋(5.5km) 、昂船州大橋底(12km) 注意事項：寮肚路遊樂場補水位後，跑約7km才有另一個補水位，請預留足夠隨身飲品

簡介完畢，睇相上路！

路線從青衣的鬧市開始，青衣運動場好處在於鐵路站直達，相當方便。跑出運動場，沿海濱跑往青衣東北公園方向，往青衣自然徑進發，走進青衣的綠化帶。

青衣環島路線—鬧市段（按圖放大）

+ 2 + 2 + 2

從地圖觀看青衣島，中央一大片山林，分隔東北角的民居，與西側的工業地帶。穿入青衣自然徑，從平時較少置身的角度，探見青衣島另一面，與香港地標之一青馬大橋合照。

大把打卡位，記得帶電話

青衣環島路線—山林段（按圖放大）

+ 3 + 3 + 3

從自然徑下來，如果只想跑一課較短路程，可以轉左沿青衣西路跑向楓樹窩路，朝青衣港鐵站前進。但說過要環島，做好準備就要堅持。而且，青衣西部的工業地帶，慢慢走細細看，也有另一番景緻。

太古漆廠已經廢置，重門深鎖，破落而神秘。

青衣環島路線—西、南工業區段（按圖放大）

+ 4 + 4 + 4

最後，跑步練習，大家以安全為首要，並因應個人狀態，量力而為。16公里，不長也不短，視乎個人需要帶備足夠補給飲品、鹽糖等。祝大家跑步愉快，下次再見。