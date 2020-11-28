【Nikel跑跑步】天水圍尖鼻咀走一回　秋冬看浮城初夏繁花似錦

（編按：香港地少，路仍多，條條大路小路，都有一跑之理。《齊動》邀請香港跑手Nikel Ying ，為大家介紹不同跑步路線。）

跑步是將一個重複的動作結合，一步一步累積出來的事。雖說重複，但也總想在不同的路線上跑著，增加一些趣味。 上一次介紹了青衣環島跑，今次來到天水圍，讓我們一起深入尖鼻咀，來一個環尖鼻咀跑。 文、圖：Nikel Ying跑跑步

環尖鼻咀跑路線全長約15公里，由初段幽靜的排水道散步徑，到中後段的郊外環境及后海灣景致，寓練習於遊覽「打卡」，是一條相當不錯的跑步路線。初夏5月，更有亮麗耀眼的鳳眼藍花海。蔚藍花田，香港都有，不容錯過。

天水圍—尖鼻咀迴環

路線：天水圍運動場出發 > 天瑞路公園 > 天瑞徑排水道(1km-3.5km) > 天月路 >深灣路 > 尖鼻咀后海灣觀察點(7km) > 米埔內后海灣拉姆薩爾濕地 > 天水圍路牌(9.5km) > 豐樂圍鳳眼藍花海(10km) > 大井圍 > 元朗工業邨/橫洲 > 朗屏路 > 朗天路 > 天水圍單車匯合中心(14km) > 天水圍運動場

總長：約15km（括號內為里程）

天水圍—尖鼻咀迴環概覽

補水位置 : 大井圍村公所汽水機/大井士多(11km), 天水圍單車匯合中心(14km) 打卡位 : 尖鼻咀后海灣觀察點(7km)，米埔內后海灣拉姆薩爾濕地排水道口(8.5km)，天水圍路牌(9.5km) 注意事項 : 1. 路段第一個補水點為11km大井圍位置，出發時請預備足夠隨身飲品 2. 路段晚上有野狗出沒，不建議大家晚上起跑

簡介完畢，睇相上路！

路線從位於天水圍公園的天水圍運動場開始，大約1km後便到達天瑞徑排水道，進入一個幽靜的環境，享受郊野清新空氣。

往尖鼻咀去—熱身路段

有地方儲物，晨光初現，安心上路吧，

+ 3 + 3 + 3

鄉郊路跑，最多人關注的問題之一是有沒有「惡犬」。此路線會否有狗群聚集出沒，嚇驚途經路人，甚至威脅呢？我在日間跑此路缐，只見過一隻很乖的小狗。你或許聽到嘈吵的狗吠聲，因為這條路線經過動物庇護之家。不過，晚上視野不清，亦有野狗，大家還是避免好了。

跑步練習，除了鍛煉體魄，還要「相機先跑」，打卡不能懶惰。人人都走到大東山、大帽山打卡時，我們來到較少人到的尖鼻咀，一樣大把好風景。

尖鼻咀與后海灣—浮城

遇上退潮，放眼望出后海灣對岸，深圳就好像天空之城，浮在后海灣。

+ 9 + 9 + 9

5月花期，每逢週未都會人山人海，專程到來拍攝鳳眼藍花海照片。

尖鼻咀天水圍—回程

回程經過天水圍站，旁邊是屏山法定古蹟聚星樓

+ 10 + 10 + 10

最後提醒各位跑友。跑步練習，請按個人能力，量力而為。不在狀態時得跑慢一點，以完成路線為目標。祝大家跑步愉快，下次再見。

Facebook 專頁:Nikel Ying 跑跑步Instagram:nikelying

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