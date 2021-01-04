賀新年「劏青蛙」　西環跑到小西灣　留神後段騎呢位︱01跑記

「所有最微小的情節，一一累積起來，到了關鍵時刻，就會成為勝負分野」。 2021年是新開始，也是承接過往。找新方向時，以前累積的事不會歸零。今天是新的起步點，但這個起步點已比以前高。

2021年，不如跑一場特別的21公里展開新一年，例如「劏青蛙」。青蛙指香港島，「劏青蛙」既是在港島中間，用腳由西走到東，即是堅尼地城走到小西灣，劃出一條路線。我在12月走了一趟，這些路線資料和感想，希望幫助大家。

留意圖表，反映了路線的上斜和落斜幅度。（區嘉俊提供）

路線資料

路線：摩星嶺白屋（芝加哥大學香港校園）> 摩星嶺徑 >摩星嶺道 > 碧珊徑 > 龍虎山健身徑 > 克頓道 > 夏力道 > 山頂廣場 > 芬梨道 >種植道>白加道 > 山頂道 > 甘道 > 布力徑 > 大潭水塘道 > 大潭上水塘 > 港島徑 >港島林道（柏架山段）>港島林道（美景路段 ）> 石澳道 > 港島林道（哥連臣山段）> 龍躍徑 > 小西灣海濱公園 距離：約21公里

大潭水塘道有不少地點是適合攝影。（區嘉俊提供）

路線特點和注意事項：

「劏青蛙」好不好走是其次，重點是香港跑手都值得跑一趟。不單記錄下來的路線圖有趣，也能讓跑手更加了解港島，用眼晴看清香港島由西至東的風景，例如山頂和大潭水塘。全程21公里，半行半跑約4小時完走，放慢步伐，甚至視為行山路線，約6小時都能完成。我會用先苦後甜形容這條路線，並把路線分成頭、中、尾3段。

我當天穿上一對厚底而緩震力強的慢跑鞋，適合一般跑手試試「劏青蛙」的滋味。此路線較多上落斜和樓梯，略有凹凸不平路面，時間長。近年流行的碳板鞋，主要計設用於平路，不太適合在今次路線發揮性能，稍一不慎更容易扭傷。

摩星嶺白屋也是古蹟。（資料圖片／蔡正邦攝）

頭段：摩星嶺白屋至山頂廣場

這段是難度最高一段路，大部分都是往上走，斜坡和梯級綿綿不斷，直至去到山頂公園前的一段路，才是寬闊平路。雖然走在郊外，但梯級大多是石造，很多斜坡都是車輛都可行駛的「靚路」，斜度又不算很高，樹蔭又多，所以並不難行。可是，梯級總數過千級，大腿容易疲倦，加上是初段，不宜過分進取。

山頂廣場（陳智深攝）

走到山頂廣場，可以去洗手間和便利店，但當日我們早上9時30分到達，便利店尚未開門，所以早上跑這條路線，不視它為補給站較安全。

山頂公園涼亭。（陳智深攝）

中段： 芬梨道至大潭水塘

中段先是山頂落斜到山腰，之後就有上有落有平路，上落斜都不算急，樹蔭不少，大部分時間都跑在馬路旁。如果體力不足，可隨時乘車撤退。沿途也會經過灣仔峽公園小食亭，建議大家吃點熱食和準備足夠飲用水份，應付後半段路程。

甘道交接位（陳智深攝）

跑手會經過陽明山莊，從落斜路段進入大潭水塘道，路面十分寬闊和平坦，先是落斜，然後走一段平路，直至離開大潭水塘。

大潭水塘在港島徑6段範圍旁邊，遊人頗多，稍事休息打個卡再上路也不錯。（何偉畧攝）

後段：港島徑> 小西灣海濱公園

開始要先往上走一段梯級，雖然長度不高和是郊野公園的石級，但跑到這處很大機會已體力下降，容易受到打擊。頂硬上，鼓起勇氣繼續走。樓梯過後就是寬闊的上坡及平路，難度不高。

最麻煩是港島林道（美景路段）不用走足全程，要轉入山路「爆林」才去到去石澳道，這位置入口不易察覺，路况是較為崎嶇的沙石地，落斜略急，需要扶住兩旁樹林和繩索前行。這一次跑程沒有拍到入口處，更難具體地指明確實位置，建議大家找名跑過這段路的跑友一起前行。

走到哥連臣山道就十分易走，直至小西灣都是平路和落梯級為主，雖然樹蔭較少，仍深切體會到先苦後甜，直至終點，而小西灣海濱公園，有洗手間和鄰近藍灣半島，更換衣服和飲食都很方便。

藍灣半島可補給，小西灣運動場範圍也可更衣和抹身。（資料圖片／袁志浩攝）

路線評分（5分為最好）

難度：3.5 斜路和樓梯：3 補給：2.5 樹蔭：3.5 風景：4 適合夜跑：0

前往起點方法：堅尼地城港鐵站A出口 補給點： - 灣仔峽公園小食亭（有熱食、香蕉和飲品等） - 陽明山莊超級市場（額外數百米距離） 注意分岔位： - 芬梨道到種植道時，該往左走，再轉去去白加道 - 港島林道（美景路段）不用走足全程，要轉入山路先去到去石澳道 行李寄存：沒有，謹記攜帶足夠飲用水和補給。

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