【東京馬拉松2021】記得登入預留今年跑席　付款虛擬跑買一個希望

還記得去年抽中的東馬資格嗎？極受本地跑友歡迎的東京馬拉松，去年因新冠肺炎疫情開始全球爆發而「大縮水」。眾多跑友未能成行，手中資格變成「期票」。 東馬主辦單位近日已開始處理2020年參賽資格事宜，讓跑友選擇報名今年10月中舉行的2021年東馬，或暫定明年3月的東馬。至於手無資格的跑友，仍有機會「跑個希望」，完成虛擬跑後參加抽籤。

疫情反覆，一波未平一波又起，東馬主辦單位去年10月已決定今年賽事延至秋天，於10月17日舉行。獲得去年資格的跑手，在上周五（8日）已可登入東馬官網內「My Entry」（マイエントリー）網頁，選擇預留今年或暫定2022年3月6日舉行的2022年東馬參賽資格。

去年東馬遇上疫情來勢洶洶，餘下精英組讓日本挑選東奧代表，結果大迫傑刷新日本紀錄。（Getty Images）

去年東馬因疫情問題取消一般組，僅餘精英組。約3.7萬名「中獎」跑友未能成行，他們可以在至日本時間本月20日下午5時前登入網頁留位。注意留位前想清楚今年能否成行，因為留位「一take過」，一旦選擇便不能更改。若跑手沒有登入選擇，則會自動預留22年參賽名額。官網顯示支付報名費等細節將於本年6月公布。

如果想預留今年的參賽資格，記得盡快上網留位。（網頁截圖）

絕大部分馬拉松因為防疫考慮而取消，改為虛擬跑，無阻跑友熱情。東馬今年在原定開賽3月第一周，舉辦全球虛擬跑，半馬及全馬組的報名費1500日圓。大會在本月21日至2月7日接受19歲以上人士報名，參加跑手於3月1日至7日利用跑步應用程式「ASICS Runkeeper」，累積與組別相應的里數，便可參加抽選。例如參加全馬組，在該期間分開幾次跑步，跑滿42.195公里，即有機會獲得參賽資格，全馬及半馬名額分別為400及200個。

疫苗未到，疫情未止，開關無期。你願意買一個希望嗎？

東馬人頭湧湧的場面，今年秋天真的可以出現？（Getty Images）

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