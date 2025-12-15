Salomon行山鞋實測｜X Ultra 5平衡用家需要　完美應對多變地形

香港自然環境得天獨厚，無論行山郊遊、露營遠足等戶外活動都近在咫尺，一對可以隨時起行的穩健登山健行鞋款相當重要。

Salomon今年推出的Salomon X Ultra 5，正是一雙款式易襯又穿著方便的健行鞋，能提供足夠保護性之餘，長時間穿著亦舒適。



Salomon X ULTRA 5能提供足夠保護性之餘，長時間穿著亦舒適。（陳智深攝）

近年越野跑成為潮流，不少戶外鞋類都大力攻佔越野跑鞋市場，但享受行山慢活、遠足健行的仍然大有人在。Salomon的X ULTRA系列近年已成為登山健行鞋中的高階代表，今次來到第5代，最大的亮點之一在於其大底設計。其Contagrip大底提供理想抓地力，加上鞋釘的樣式與排列方式都重新設計，展現了出色的抓地，也適應凹凸不平的混合地形。

Salomon X Ultra 5展現了出色的抓地，也適應凹凸不平的混合地形。（陳智深攝）

筆者今次試穿Salomon X Ultra 5走過不同地形，無論石屎路、濕地、乾地、泥路、石塊全部都應付自如，未有出現打滑情況。橡膠鞋頭蓋提供了足夠的保護，以應對沿途的灌木或岩石撞擊，就算輕輕踢到石頭、硬的東西時都不會痛，對腳趾保護性很好。

Salomon X Ultra 5的橡膠鞋頭蓋提供了足夠保護，對腳趾保護性足夠。（陳智深攝）

要數Salomon的行山鞋最大優點，必定是穿著便利不用綁鞋帶。Salomon X Ultra 5繼續採用Quicklace繫帶系統，設計簡約而耐用，只需輕輕一拉即可收緊，亦不用擔心鞋帶鬆脫，在全日的行山旅程都能保持穩定的鬆緊度。鞋舌上設有收納袋，方便收起索帶，不用擔心行山時會被勾到。

Salomon X Ultra 5繫帶系統可輕易收緊，鞋舌上設有收納袋方便收起索帶，不用擔心勾到（陳智深攝）

這對X Ultra 5穿著的感覺亦頗為舒適，對腳的包裹性非常好，鞋內楦型為中等寬度，建議一般腳型可照正常尺寸選購。鞋舌與鞋口處的泡棉進行加厚處理，提升舒適度，當拉緊鞋帶後亦不會覺得腳背被箍住或過份躋壓，長時間穿著行走亦相當適應。

今次測試穿著Salomon X Ultra 5走過不同地形。（陳智深攝）

筆者其中一個測試路段，是由獅子山九龍坳起步，分別走上麥理浩徑及向獅子山頂進發。兩條路段結合了不同路況，有平整沙泥路，亦有高低石階及較陡斜的浮沙碎石路段，Salomon X Ultra 5表現仍然穩健，相信是歸因於鞋的外側結構中肉眼可見的U型穩定片。

Salomon X Ultra 5走在青苔路上仍然應付自如。（陳智深攝）

今代Salomon X Ultra 5進一步調整穩定片的使用範圍，中足處一路延伸至後腳跟，以這項Advanced Chassis控制雙腳的左右翻動，配搭鞋面兩側的Active Support，整體提供出色的橫向支撐，在落斜或一些崎嶇不平的砂石路面，提供極高穩定性和抗扭效果，就算是進行長距離遠足或走營之類的負重行走活動，都應付自如。與中高筒的行山靴相比，Salomon X Ultra 5能提供足夠的支撐及保護，亦有更高的靈活度。

Salomon X Ultra 5適合負重遠足或走營。（陳智深攝）

由於今次筆者穿著的版本是沒有防水功能的，所以就沒有這方面的測試。大家穿這款鞋時，如果不想入水，就要避免踩較大較深的水坑中，也不要在大雨中行山。Salomon X Ultra 5同時亦有配備GoreTex的Salomon X Ultra 5 GTX防水版本，可按自己需要選購。