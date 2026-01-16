渣打馬拉松2026｜封路交通+港鐵巴士頭班車+起跑時間路線+天氣

渣打香港馬拉松2026（渣馬）將於1月18日舉行，本文為賽事最後檢閱，詳列渣馬當日的港鐵及巴士頭班車時間和交通封路安排，以及天氣預報、各組起步時間與路線等。



渣打馬拉松2026｜圖為渣打馬拉松2025終點盛況。（資料圖片）

渣打馬拉松2026｜交通安排：港鐵時間表

港鐵將提早開出頭班車，以下為總站開出的頭班車時間：

港島線 由柴灣往堅尼地城 03:56

港島線 由堅尼地城往柴灣 04:08

荃灣線 由荃灣往中環 03:55

荃灣線 由中環往荃灣 04:22

觀塘線 由調景嶺往黃埔 03:46

觀塘線 由黃埔往調景嶺 04:08

將軍澳線 由康城往北角 03:57

將軍澳線 由寶琳往北角 04:00

南港島線 由海怡半島往金鐘 04:02

東涌線 由東涌往香港 03:40

東鐵線 由上水往金鐘 03:25

屯馬線 由屯門往烏溪沙 03:25

屯馬線 由烏溪沙往屯門 03:25



渣打馬拉松2026｜交通安排：特別巴士服務

以下特別巴士路線將於1月18日提供服務

往尖沙咀東（麼地道），適合半馬及全馬參賽者

R215 藍田（廣田邨）03:40開出

R230 荃威花園03:55開出

R241 青衣（長宏）03:30開出

R260 屯門碼頭03:25開出

R261 屯門（三聖）03:25開出

R269 天水圍（天慈）03:15開出

R270 上水03:30開出

R271 大埔（富亨）03:30開出

R283 碩門邨03:45開出

R287 烏溪沙站03:40開出

R298 康盛花園03:40開出

R796 康城站公共運輸交匯處 04:20開出

往銅鑼灣（維多利亞公園），適合十公里參賽者

R38 置富花園04:40開出

R108 啟業03:55開出

R307 大埔（汀太路）03:45分及04:15開出

R603 安泰（西）03:40開出

R673 上水（清河邨）03:30開出

R680 馬鞍山（錦英苑）03:40及04:00開出

R930 荃灣（愉景新城） 04:00開出

R934 灣景花園03:40開出

R936 石圍角03:40開出

R948 青衣（長宏）04:00及04:20開出

R950 和田邨03:45開出

R960 洪水橋（洪元路）03:30開出

R961 山景03:40開出

R962 天后路（業旺邨）03:40分及04:00開出

R968 元朗（鳳翔路）03:25開出

R969 天水圍市中心03:40開出

渣打馬拉松2026｜天氣預報（以香港天文台為準）

根據香港天文台天氣預報，乾燥的東北季候風持續帶來普遍晴朗的天氣，1月18日氣溫介乎攝氏18至23度，濕度55至80%，大致天晴，日間乾燥。

姚潔貞在2024年渣馬成為女子全馬本地第一名。（蘇煒然攝）

渣打馬拉松2026｜起點及起跑時間

十公里（起點：東區走廊；限時2小時）

挑戰組 05:30

一組 05:50

二組 06:10

三組 06:30

四組 06:50

五組 07:10

六組 07:30

七組 07:50

八組 08:10

半馬拉松（起點：九龍尖沙咀彌敦道；挑戰組限時2小時15分、非挑戰組限時3小時）

挑戰組 05:30

一組 07:45

二組 08:10

三組 08:40

馬拉松（起點：九龍尖沙咀彌敦道；限時6小時）

挑戰組 06:00

一組 06:25

二組 06:50

輪椅組（起點：香港灣仔運動場；十公里限時1小時、體驗組限時25分鐘）

十公里 05:10

體驗組 06:00

渣打馬拉松2026｜路線圖（點擊放大）