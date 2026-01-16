渣打馬拉松2026｜封路交通+港鐵巴士頭班車+起跑時間路線+天氣

渣打香港馬拉松2026（渣馬）將於1月18日舉行，本文為賽事最後檢閱，詳列渣馬當日的港鐵及巴士頭班車時間和交通封路安排，以及天氣預報、各組起步時間與路線等。

渣打馬拉松2026｜圖為渣打馬拉松2025終點盛況。（資料圖片）

渣打馬拉松2026｜交通安排：港鐵時間表

港鐵將提早開出頭班車，以下為總站開出的頭班車時間：

港島線　由柴灣往堅尼地城　03:56
港島線　由堅尼地城往柴灣　04:08
荃灣線　由荃灣往中環　03:55
荃灣線　由中環往荃灣　04:22
觀塘線　由調景嶺往黃埔　03:46
觀塘線　由黃埔往調景嶺　04:08
將軍澳線　由康城往北角　03:57
將軍澳線　由寶琳往北角　04:00
南港島線　由海怡半島往金鐘　04:02
東涌線　由東涌往香港　03:40
東鐵線　由上水往金鐘　03:25
屯馬線　由屯門往烏溪沙　03:25
屯馬線　由烏溪沙往屯門　03:25

渣打馬拉松2026｜交通安排：特別巴士服務

以下特別巴士路線將於1月18日提供服務

往尖沙咀東（麼地道），適合半馬及全馬參賽者
R215　藍田（廣田邨）03:40開出
R230　荃威花園03:55開出
R241　青衣（長宏）03:30開出
R260　屯門碼頭03:25開出
R261　屯門（三聖）03:25開出
R269　天水圍（天慈）03:15開出
R270　上水03:30開出
R271　大埔（富亨）03:30開出
R283　碩門邨03:45開出
R287　烏溪沙站03:40開出
R298　康盛花園03:40開出
R796　康城站公共運輸交匯處 04:20開出

往銅鑼灣（維多利亞公園），適合十公里參賽者
R38　置富花園04:40開出
R108　啟業03:55開出
R307　大埔（汀太路）03:45分及04:15開出
R603　安泰（西）03:40開出
R673　上水（清河邨）03:30開出
R680　馬鞍山（錦英苑）03:40及04:00開出
R930　荃灣（愉景新城） 04:00開出
R934 　灣景花園03:40開出
R936　石圍角03:40開出
R948　青衣（長宏）04:00及04:20開出
R950　和田邨03:45開出
R960　洪水橋（洪元路）03:30開出
R961　山景03:40開出
R962　天后路（業旺邨）03:40分及04:00開出
R968　元朗（鳳翔路）03:25開出
R969　天水圍市中心03:40開出

渣打馬拉松2026｜天氣預報（以香港天文台為準）

根據香港天文台天氣預報，乾燥的東北季候風持續帶來普遍晴朗的天氣，1月18日氣溫介乎攝氏18至23度，濕度55至80%，大致天晴，日間乾燥。

姚潔貞在2024年渣馬成為女子全馬本地第一名。（蘇煒然攝）

渣打馬拉松2026｜起點及起跑時間

十公里（起點：東區走廊；限時2小時）
挑戰組　05:30
一組　05:50
二組　06:10
三組　06:30
四組　06:50
五組　07:10
六組　07:30
七組　07:50
八組　08:10

半馬拉松（起點：九龍尖沙咀彌敦道；挑戰組限時2小時15分、非挑戰組限時3小時）
挑戰組　05:30
一組　07:45
二組　08:10
三組　08:40

馬拉松（起點：九龍尖沙咀彌敦道；限時6小時）
挑戰組　06:00
一組　06:25
二組　06:50

輪椅組（起點：香港灣仔運動場；十公里限時1小時、體驗組限時25分鐘）
十公里　05:10
體驗組　06:00

渣打馬拉松2026｜路線圖（點擊放大）

