東京奧運｜從清水灣跑向世界　港產英國跑手電兔變冠軍力爭入選

撰文： 何偉畧 最後更新日期： 2021-04-29 12:11

電兔跑得快，沒有古怪，跑足全程還要勝出賽事才怪。初次跑全馬，一跑即達奧運標準，是「有料」！ 英國一場馬拉松的配速員未按原定計劃中途離場，反而愈跑愈快，掛着「PACE」號布率先衝線，時間僅慢奧運選拔冠軍數秒。這名年輕跑手，是一名在遠方成長的「香港仔」。

英國長跑代表積克史密夫（Jake Smith）在本周初於利物浦附近的柴郡（Cheshire）參加一場馬拉松，創造驚喜。他以半馬為專項，今回首次參加全馬，擔當賽事配速員之一，本來在25公里左右便完成任務，退出賽事。到達預定路段，這隻電兔仍未熄機，「看看手錶，想一想，就試試奧運標準，幸好得手」。史密夫沒有停步，在未嘗競逐的里程上愈跑愈有，結果勝出賽事，跑出2小時10分58秒。這是什麼概念？

身上的號布掛着，代表他是配速員。不過，強如史密夫，配速都跑到奪冠。（IG@jakeliamsmith98）

東京奧運男子馬拉松的門檻時間為2小時11分30秒，而3月舉行的英國選拔賽，冠軍基斯湯臣（Chris Thompson）以2小時10分50秒勝出，亞軍賓干拿（Ben Connor）則是2小時12分6秒，靠其他賽事達成「東奧Q」而出線。史密夫在那場選拔賽，一樣擔任配速員，在29公里退出。他事後在自己的Instagram留下感言：「有一刻真想繼續跑（大笑）我猜幾年後便會參戰。」那一刻如果把心一橫，勇往直前，結果會如何？

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積克史密夫初次跑完全馬，一鳴驚人。（IG@jakeliamsmith98）

史密夫在英國屬地、大西洋小島百慕達（Bermuda）出生，小時候已舉家搬到香港定居。根據《南華早報》報道，他在英皇佐治五世學校讀書，完成英國會考課程GCSE後才返回英國，居港共16年。回到英國，長跑才能盡現，多得在港日子，他在訪問中指當時居於清水灣，郊野地區人煙稀少，可以讓他隨意跑步。回到英國，他在威爾斯首府卡迪夫讀大學，繼續長跑，入選英國田徑隊。在去年國際田聯半馬冠軍賽中，跑出60分31秒，為英國選手歷來第3快的時間。23歲的他已非新星，而是邁向主力的選手。

史密夫在3月的英國全馬奧運選拔賽，擔任配速員，帶領冠軍基斯湯臣（中）。（IG@jakeliamsmith98）

他暫時仍專注於較短途程的項目，沒有在奧運馬拉松選拔賽「博一鋪」，東奧夢仍未碎。初馬跑出驚喜，為他注入動力。在最新的IG帖文，他說未來6星期「或許做一件人生中最笨的事」。依帖文意思，通過奧運全馬標準後，他會挑戰10公里標準27分28秒，看來會在6月中全國賽爭取東奧入場券，「如果得到回報，將是不錯的事」。

史密夫的青年時代，曾時港青一員。（IG@jakeliamsmith98）

在香港長大的英國好手Jake Smith（按圖放大）

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