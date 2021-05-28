【Nikel跑跑步】沙田三尖跑過好山好水　斜路盡頭有心曠神怡勝景

撰文： Nikel Ying跑跑步 最後更新日期： 2021-05-28 11:08

（編按：香港地少，路仍多，18區你跑過幾多？「跑將軍團」成員Nikel Ying今回帶你跑入將軍澳，刷里數！）

一講起沙田跑步，大家都會想起那沿城門河的平坦路線。跑友可以圍著城門河做個短距離跑，也可以跑到大埔或馬鞍山來個長距離課。除了這些，有想過其他嗎？ 文、圖：Nikel Ying跑跑步

來到炎炎夏日，今次同大家介紹一條沙田三尖挑戰路線。三尖意思即是三個高點，分別是道風山、中文大學及梅子林。故名思義，這三個地方都要上斜才可達，今回用一條路線貫穿3點。大家來一起挑戰一下吧 !

由源禾路體育館出發，約2km即可到達第一尖道風山。第一尖的高度是三尖裏的中間，剛好讓我們熱身，繼續挑戰餘下兩尖。

道風山上的十字架約12米高，相當宏偉。

「沙田三尖」線

路線：源禾路體育館出發 >沙田鄉事會路 >排頭村 >道風山道 >道風山基督教叢林（2km） > 沿路回源禾路 >沙田運動場（5km） >火炭路/樂景街 >火炭站（6km） >駿景路/大埔公路馬料水段 >中文大學（9.5km） >四條柱/百萬大道/合一亭 >大學站（12.5km） >沙田污水處理廠 >雙子橋 >馬鞍山海濱長廊公廁（錦泰苑對出）（14.5km） >梅子林路 > 梅子林村（17km） >沿路回城門河 >划艇中心對出汽水機（21km） >源禾路體育館

總長：約24km（括號內為里程）

補水位置 : 沙田運動場（5km），火炭站（6km），中文大學（9.5km），大學站（12.5km）>馬鞍山海濱長廊公廁汽水機（錦泰苑對出）（14.5km），划艇中心對出汽水機（21km）>源禾路體育館（24km） 打卡位 : 道風山基督教叢林（2km），中文大學（四條柱/百萬大道/合一亭）（9.5km），雙子橋，梅子林村（17km），城門河 注意事項 : 進入道風山基督教叢林時，請大家保持此靜修營地之寧靜

道風山基督教叢林內設有退修營舍，雲水堂．

源禾路出發，前往道風山（按圖放大）

道風山基督教叢林入口就是今次路線的第一尖。這裏有別於其他基督教靈修地，創設人挪威籍艾香德牧師，為了向本地的佛教及道教徒傳道，及銳意增加本地文化的親切感，建築上加了很多中式的元素。這裏滿佈特色建築，值得前往觀賞。

當中名為聖殿的教堂，採用了中國建築傳統的尖頂設計

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+ 2 + 2 + 2

「明陣」由小石頭鋪砌而成，路線看似曲折非常，但實際上有一條清晰的路，入口同時也是出口，彷彿就像人生的寫照。路，其實一直都在你的前方，對人生感到困惑時，放鬆心情往前看，康莊大道可能一直在你的前方。大家來到「明陣」，放鬆心情，放空踏步，不知不覺就可以行到中心。

來到明陣當然就是要打個咭，思考一下人生

道風山過後，回到水平線，再跑一段平路稍作「休息」，之後就是第二尖挑戰——中文大學。

道風山回到地平，再上中大（按圖放大）

道風山打卡過後，沿路跑回源禾路。約5km位置為沙田運動場，可稍作補給。

+ 4 + 4 + 4

一輪斜路過後，就到達了中文大學。來到這裏，當然要造訪百萬大道及合一亭。

合一亭位於新亞書院範圍，興建意念來自天人合一論。亭前水池營造了水天一色的效果，旁邊的樹木更襯托出一個美妙的意境，整個畫面寫意非常。

天人合一！

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前往梅子林路段（按圖放大）

馬鞍山海濱長廊公廁汽水機過後，也就是迎接最後一尖的挑戰，梅子林。梅子林路全長約1.8km，總攀升約90米，是一個很有名練習斜路的地方。

梅子林路頂

最後一尖—梅子林（按圖放大）

+ 13 + 13 + 13

如覺得全程24km太長，大家可按個人喜好跑短一點的路程，當天時間不足也可跑少一點里數。如選擇不上梅子林，大家可經過雙子橋時直接跑回起點源禾路體育館，路線總里數是18km。如跑到大學站時覺得有點累，更可乘港鐵回沙田站，那路線的里數就減短到12.5km。

最後緊記，跑步練習，請按個人能力，量力而為，祝大家跑步愉快，下次再見。

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+ 21 + 21 + 21

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