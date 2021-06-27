鞋王努力活下去　ADIOS 6 貼地設計新時代中謀出路 ｜每月一號鞋

撰文： 何偉畧 最後更新日期： 2021-06-27 10:00

公私兩忙的6月，工作到特別夜，超過深宵3點。一邊看電視直播，一邊看網絡直播，腦和手不能停，記錄歐國盃戰情。拒絕遺忘的戰爭，只能無奈看著，胸口發悶。 時代巨輪逼迫上路，演變難阻擋，劇變難適應。一代鞋王在科技進步潮流中革新，進化出專業級競技鞋款。ADIOS「原生」款式，依然在改良，性能表現相當稱職。無可爭議的是，鋒芒早被蓋掩。 失去往日輝煌，如何對抗遺忘？

「原生」的ADIOS曾是皇者拍檔，叱咤長跑界。2008年，埃塞俄比亞名將基比沙拉斯（Haile Gebrselassie）在柏林馬打破世界紀錄；2014年，肯尼亞好手基美圖（Dennis Kimetto）穿起ADIOS BOOST 2.0在柏林馬拉松奪冠兼刷新世界紀錄。

回望昨日，目擊當下，難免慨嘆。

ADIOS 6推出兩款顏色，白色為主的款式名叫ADIOS 6 TOKYO。（何偉畧攝）

adidas ADIZERO ADIOS 6 中底高度（鞋跟／前掌）：27/19mm 重量：230克 測試：日常慢跑，路程大約7至8K（水泥路及泰坦地，平路為主，包含大約上、落斜） 路線： 1. 運動場泰坦地繞圈6公里（步速6:30，加速至5:15） 2. 青山公路—荃灣西至機場核心計劃展覽中心（步速：6:45）

超回彈中底物料面世，競速跑鞋進入厚底時代，「厚底＋碳板」成為PB方程式。去年4月，品牌加入戰團，推出首對新世代碳板鞋Adizero PRO，去年下半年又改「碳板」為「碳條」，加入王者之名，稱為Adizero ADIOS PRO。

「有PRO有唔PRO」，品牌上周推出新跑鞋，頂尖競速鞋款Adizero ADIOS PRO 2外，亦推出「原生」系列第6代Adizero ADIOS 6。雖然設計上仍是「快鞋」，但顯然退下第一線。

測試鞋款：adidas Adizero ADIOS 6（按圖放大）

（01美術製圖）

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綜合評測（5★為最優秀） 緩震：★★★★☆ 透氣：★★★☆☆ 舒適：★★★☆☆ 反應：★★★☆☆

配色其實「青靚白淨」。（何偉畧攝）

試後感

ADIOS 6 中底高點27毫米，但在國際田聯鞋底「高度限制」40毫米之下，可算薄底鞋。中底依照一貫ADIOS「原生」系列的做法，用上兩款物料。今回中底採用LIGHTSTRIKE EVA為基座，前半掌上部加入一塊LIGHTSTRIKE PRO物料，該物料用於ADIOS PRO及PRO 2的全部中底。按壓兩部分，彈性明顯有別，跑步便明顯感受到設計背後的理念。

中底前掌上方一塊超回彈物料，有利前掌觸地的跑手推進。（何偉畧攝）

回憶跑步班的教練指導如何以前掌落地，稍為平滑的泰坦地上加速，前掌著地時足感明顯較柔軟，回彈感覺輕巧。外底咬地力充足，不用顧忌。放慢腳步，全掌觸地，輪到較硬的LIGHTSTRIKE EVA發揮作用，吸震表現出色，尤其在下斜時制動表現佳。可見不論快或慢，得心應「腳」。

ADIOS 6定位在適用於間歇跑、節奏跑等速度訓練的快鞋，鞋體力求輕量。鞋楦以環保物料製成，連同鞋舌無多加保護物料，求輕之心顯而易見。

鞋楦相當具彈性，前掌未見刻意造闊，闊腳者穿著亦無緊促感覺。鞋內側中掌位置加厚縫線，以免腳掌「走位」，惟支撐足弓仍覺不足。跑者肌力不夠，便容易感覺疲勞。網格雖薄，但在大熱天時跑步久了，稍微有點焗促。且要留意鞋舌邊緣較硬，初時著用宜穿長襪，避免「刮腳」。

留意鞋楦有兩排穿孔，方便跑手按腳形寬度，調校綁帶。（何偉畧攝）

總結

ADIOS 6作為品牌經典系列的最新款，設計幾可應付大部分跑手需要，日常練習之餘，使用薄底鞋的跑手用來應付賽事亦不錯。新鞋落地初期，已經上力。

ADIOS是西班牙語「再見」之意，鞋款取其名字，寓意跑手一馬當先，與隨後的跑手講聲「bye，終點見」。昔日，「王者鞋」獲奉為衝擊紀錄的之選，盡攬跑道四周的目光。

ADIOS 6與另外3對新鞋一同推出。（何偉畧攝）

今天，珠玉在前，ADIOS「原生」系列第六代變成實惠之選，仍然稱職，卻難免可惜。品牌已有厚底的「專業」新世代，肩負重責飛奔大賽中。就算最高階的ADIOS PRO 2一鞋難求，尚有同樣嵌入碳纖條的厚底鞋款BOSTON 10可供選擇，「鞋王」在世代衝擊中對抗遺忘，有一條相當艱難的路要走。

adidas同期推出的3款高階跑鞋（按圖放大）

（01美術製圖）

簡評： —不設碳板的薄底鞋，鞋體輕，適合間歇跑、節奏跑，加速時表現佳 —前、後掌配置不同物料，應付前掌觸地或腳跟觸地跑手的跑步習性 —鞋內側支撐較弱，考驗跑者小腿耐力 —鞋楦雖薄，但透氣度一般 —鞋舌邊緣薄而硬，初時宜穿長襪

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