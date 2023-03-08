行路Fantasy｜不自駕的沖繩自由行　從散步感受日本特色運動旅遊

我是「行路Fantasy」參賽者「山﨑康晃最高⚾」。

山﨑康晃是誰？

第一條參賽路線，我去沖繩尋找這個日職棒球隊橫濱DeNA灣星的「守護神」。

【「行路Fantasy」是一個行路遊戲，7個同事7輪比賽，用城市散步路線一決高下。】



棒球｜日本守護神山崎康晃重生記 經歷失去再堅持 為的就是那個她

每次說去沖繩看棒球，對方必然回應：「沖繩有棒球睇？」

每年二月，各支日本職棒隊伍開始春訓，大部份球隊都選擇沖繩開操，貪其初春天氣溫暖怡人。各路大軍有固定駐紮基地，譬如灣星一軍以中部宜野灣為「主場」，整個二月都在此練兵，準備三月底展開的球季。

【沖繩自由行景點/行路Fantasy】橫濱DeNA灣星球星山﨑康晃（19號）。

日本叫作「球春」的二月，是球迷最能接近球星的時候。去沖繩看棒球的香港球迷相信不多；但在日本，這種球迷才是多數，三五成群的少女姨姨嬸嬸、攜手結伴的老夫老妻、帶上小孩的年輕家庭、甚至單拖的麻甩佬，沖繩球春就是他們的年度旅遊。

事實上，球春已發展為十分成熟的運動旅遊產業。根據りゅうぎん総合研究所資料，球春為沖繩帶來的經濟效益每年遞增，撇開2020至2022年受疫情影響不說，2019年共40.8萬遊客於球春期間到訪，經濟效益達到141億3100萬日圓的歷史新高，是沖繩旅遊繼水上活動之外的另一個收入高峰。

這次我短遊沖繩五天，全程留守宜野灣。由於不懂駕駛，所以每日皆步兵式遊走，因而走出一條琉球散策路線，裏頭有海、有貓、有櫻花、有陽光、有小店，當然，更有山﨑康晃。

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山﨑康晃最高行路Fantasy資訊一覽。（01美術製圖）

【以下為沖繩自由行宜野灣散步路線介紹，往下閱讀有地圖及路線資料】

第一站：Café Ponche（地圖上B）

【沖繩自由行景點/行路Fantasy】沖繩宜野灣Café Ponche。門外的寒緋櫻，二月已經盛開。

我從酒店Terrace Resort 8（地圖上A）出發，先步行到1公里外的Café Ponche。Café隱藏於民居之中，門口不顯眼，適逢沖繩二月已踏入櫻花季節，可靠門前一株寒緋櫻識別。陽光穿透櫻花從窗外滲進店內，是一種獨有的日式愜意，加上大部份時間都不滿座（甚至沒人），十分適合看書發呆。

嬸嬸獨自經營小店，廚房、樓面、收銀一腳踢，所以光顧小店切記放下香港人的節奏，必須慢活。小店主打家庭式咖哩雜菜雞肉飯，不賣咖啡只賣茶，紅茶啫喱清甜回甘，味道一絕。

【沖繩自由行景點/行路Fantasy】沖繩宜野灣Café Ponche。紅茶啫喱夠甘香。

第二站：宜野灣海濱公園（地圖上C）

【沖繩自由行景點/行路Fantasy】沖繩宜野灣海濱公園。

棒球場位於宜野灣海濱公園一隅，裏頭還有各種訓練設施。從Café Ponche走過去不消5分鐘，看到大門口「観海門」大牌坊，就是公園入口。

第三站：室內體育館（地圖上D）、棒球場（地圖上E、F）、投球練習草地（地圖上G）

【沖繩自由行景點/行路Fantasy】橫濱DeNA灣星球星山﨑康晃（19號）。右下角的人影就是圍觀的球迷。

球迷來看球春，都會由頭到腳穿上灣星產品（不同年代的球衣、袋、帽、飾物應有盡有），有的帶齊攝影裝備，器材不比專業攝影記者遜色。

看着每天的訓練內容分組表，我們就會按偶像的工作日程遊走球場、草地、投手練習籠、守備練習場、室內體育館甚至海灘，球會亦闢出位置讓球員與球迷meet and greet。

我經常形容看球春就像參觀野生動物園，因為球星們是真正的近在眼前，無遮無擋走來走去。山﨑康晃作為灣星首席球星之一，無論他在室內體育館、棒球場還是投球練習草地，總有大批球迷跟在後面。

【沖繩自由行景點/行路Fantasy】沖繩宜野灣海濱公園，從棒球場中外野位置遙望東海。

+ 4

第四站：熱帶海灘（地圖上H）

【沖繩自由行景點/行路Fantasy】沖繩宜野灣熱帶海灘入口。

熱帶海灘（Tropical Beach）就在宜野灣海濱公園內。雖然不是最著名的海灘，但也因此較為安靜，而且同樣水清沙幼，放眼望去還是沖繩一片藍！

某個早上，球會安排投手熱帶海灘練習。或許現場球迷不多，球星都樂意跟我們交流，山﨑亦有限度跟球迷合照，作為全場唯一香港代表，我．有．幸．被．選．上！山﨑一向以親切友善零架子見稱（就是日文中的「神対応」），Youtube上有不少他的神対応影片，以往只能從熒幕羨幕日本球迷，估不到今天我成了幸運兒。

【沖繩自由行景點/行路Fantasy】山﨑康晃（左二）是橫濱DeNA灣星陣中最親切的球星。

特別一提，從棒球場步行前往，順道參觀一下公園，既有一家大小在大草地野餐，亦有滑板愛好者在石壆一展身手（而香港康文署職員只懂趕人），遇上放學時間，更有附近小學的欖球隊前來訓練。

+ 1

第五站：赤瓦沖繩料理（地圖上J）

【沖繩自由行景點/行路Fantasy】宜野灣赤瓦沖繩料理。

赤瓦是宜野灣著名食店之一，主打沖繩阿古豬肉Shabu Shabu。食物美味不在話下，更重要是此店也是灣星球員必到之處！五天旅程其中兩晚皆光顧赤瓦，第一晚碰到隊長佐野惠太和先發投手濱口遙大，第二晚更誇張，我遇到山．﨑．康．晃！心跳頓時零秒加速，不過追星亦要顧及禮儀，練習以外的時間就不打擾了，反正同店吃飯已被我簡稱為一齊食飯，這個棒球之旅實在無憾。

（由於太開心，忘記拍食物照片）

總結：

介紹沿路景點，夾雜了不少追星歷程，善良的山﨑康晃真正點亮了沖繩那片藍！即使不看棒球，遊走這條散策路線，亦能感受宜野灣的純樸恬靜，若夠幸運，還能遇上「宜野灣三寶」——三隻居於海濱公園內流浪貓。冬去春來，感恩大家一年之後依然安好，但願明年今日再遇，牠們仍是老樣子，在和煦的琉球陽光下，靜靜地睡懶覺。

【沖繩自由行景點/行路Fantasy】貓，宜野灣三寶之一。

【沖繩自由行景點/行路Fantasy】貓，宜野灣三寶之一。

【沖繩自由行景點/行路Fantasy】貓，宜野灣三寶之一。

【沖繩自由行景點/行路Fantasy地圖】沖繩中部城市宜野灣散步路線，全程約5.78公里。

路線：宜野灣Terrace Resort 8>Café Ponche>宜野灣海濱公園棒球場>熱帶海灘（Tropical Beach）>赤瓦沖繩料理>Terrace Resort 8

時間：約7小時（中間於公園有大量來回步行，亦曾停頓睇波）

步數：19651

難度：1/5

時間／天氣：早上至下午﹑晴天

數據由Apple Health提供



行路Fantasy是什麼？



《01體育》編輯室對「Fantasy遊戲」總是有種執著，大至英超﹑歐聯﹑世界盃，小至國際泳聯Fantasy，也有同事參與其中。

「行路Fantasy」就是一個行路遊戲，用城市散步路線當成「陣容」一決勝負！7個同事7輪比賽，玩法大致與「英超Fantasy」相同，7輪總分最高者勝。



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