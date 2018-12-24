《Bum Simulator》模擬乞丐延至明年3月　嘔吐大小便行乞為所欲為

【Bum Simulator 模擬乞丐】沙盒遊戲近年如雨後春筍，每隻遊戲都高舉自由度有多大，玩家可以摸索的元素有多少的時候，Ragged Games甚至給玩家提供一個做乞丐的體驗。《Bum Simulator》（模擬乞丐）其實早於2018年年中公布，打算在10月上架，不過接連兩次的推遲，近日表示將延至在2019年3月才上架。雖然看上去是一隻小品遊戲，但看到Alleyway Games公布的更新數據就能明白，遊戲再三推遲的原因。同時，新推出的宣導片也更令玩家期待這種惡搞元素極高的模擬乞丐遊戲

《Bum Simulator》（模擬乞丐）是一款強調自由度的遊戲，當然作為一隻乞丐，你的行動幾乎沒有什麼約束。由乞討方法﹑拾荒選擇﹑與街友互動，甚至拾紙皮起「屋」，玩家都可以自行決定。

感受在街上乞討時，被人忽略的悲哀（《Bum Simulator》宣傳片截圖）

第一身視覺令投入感大增（《Bum Simulator》宣傳片截圖）

為所欲為的乞丐體驗

筆者感覺玩家們更喜愛這類貼地的模擬遊戲，如《Farming Simulator》，這次的《Bum Simulator》簡直正中沙盒遊戲的粉絲。Ragged Games把可以想到的，甚至意想不到的都放入了《Bum Simulator》。玩家在街上乞討也不只是拿著一個杯子，白白等人施捨，你可以在紙皮上自由畫和寫出圖案文字，吸引途人施捨。當你在街上見到成功的白領﹑爭飯吃的街友﹑對你指指點點的警察，大可以對他們舉中指，甚至用酒樽飛擲他們，不過這都只是基本要素，還有更多超出想像的玩法等玩家發掘。

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是乞丐又是神？

早在《Bum Simulator》公布消息時，就知道這不是普通的模擬乞丐遊戲，能做到的比現實乞丐更多更「離地」。你可以訓練街上的白鴿，成為你忠心的僕人，只要把糧食撤向人，白鴿就會進行攻擊。這也只是物理上的瘋狂，玩家更可以學習魔法這超脫現實的技能，利用白鴿召喚出龍捲風，對你沒有看錯，真的是龍捲風......

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Ragged Games 10月時公布的更新內容（《Bum Simulator》steam頁面截圖）

玩法豐富 延遲有理？

從官方的消息看來，Ragged Games打算把更多的瘋狂想法放入遊戲當中，所以只好再次把遊戲推遲。他們打算在遊戲中追加日夜循環，動物變身，自訂手推車，技能樹，瘋狂的大小便等等。可見《Bum Simulator》不是如玩家想像中，那麼簡單的扮演乞丐的遊戲，當中惡搞的元素必定超越想像，看看以下官方的試玩片段你就會明白，然後期待2019年3月30日遊戲在Steam上架那天。