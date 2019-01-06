台灣獨立遊戲Panty Party無厘頭但爆趣！內褲動作對戰登陸Switch

Switch是現今炙手可炎的獨立遊戲平台，每個月都有不少獨立遊戲移植至Switch，最近就有台灣團隊AnimuGame開發的「痴線佬」動作遊戲《Panty Party》小褲褲派對移植至Switch。

這個遊戲用香港的說法就是「無厘頭」：不要問這個不知打哪來的愛的戰士為什麼要到處收集內褲，也不要問為什麼內褲可以飛天遁地舞刀弄劍以至開槍打炮；總之《Panty Party》就是這麼一個無厘頭但有莫名其妙地怪趣的遊戲。

實際遊戲模式為動作對戰，其實就和知名高達遊戲《VS系列》接近，每部機體（每條內褲）都有耐久度和數種武裝，運用各種武器擊倒敵方機體（內褲）便算勝利。

只要有心，就算係底褲都可以開滑膛炮。

劇情還有日文配音，十分本格。

雖然遊戲裡有著各種小褲褲到處飛（無誤），不過這是一個非常健全的全年齡向（攪笑）遊戲，官方也多次強調不含任何色情成份。但另一方面，如果你對動漫、ACG文化有一定程度的認識，玩《Panty Party》時會別具趣味，大概因為開發隊友也是宅界中人，遊戲各處都有著「懂的人便會懂」的梗和笑話，令人禁不住想團隊到底對內褲有多執著：

原來道歉的常識不是露出胸部而是露出內褲啊...

馬沙認為人類的靈魂被地球的重力束縛住了，但原來內褲是不受重力束縛的...

唯一可惜之處是《Panty Party》在Steam推出時為單機遊戲未有連線對戰功能；至於移植到Switch版後表示會增加最多4人對戰功能，只是不知道是單機對戰還是網路對戰了；另外還會追加新機體（內褲）及主題曲。

Switch版《Panty Party》預定於今年春季推出，售價為14.99美元，支援英文、日文、繁體中文等多國語言。另外如果不是非Switch不玩也可以考慮Steam版，售價較宜但就沒有了對戰系統。

Switch版《Panty Party》官方網頁

《Panty Party》Steam商店頁面