【明日之後】超高自由度MMORPG手遊　喪屍﹑玩家﹑連天氣都是敵人

遊戲動漫
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【明日之後】去年 11 月在內地推出後，已經引來極大的討論，似乎玩家都受夠了倒模的手機遊戲，也不想光按一下「自動」就當作打機。《明日之後》率先在iOS上架，作為一隻 MMORPG 遊戲，玩家需要在末日世界中求生，衣﹑食﹑煮﹑行都可自理，同時也要面對喪屍及其他玩家的威脅，生存就是唯一目的。

《明日之後》主打多人生存，就如線上遊戲般，會在遊戲各個區域中找到其他玩家。以直昇機為主要工具，前往不同的探索區域，可以組隊，也可以隻身冒險。玩家必須在不同的區域中，尋找各種生存必須的材料，再建立自己的家園。可是，在探索的過程中，不時會見到喪屍在這個末世下遊走，反擊還是逃走，完全取決於玩家的決定。

在廣大的末世中探索，可以相信的只有自己？（官方圖片）

生存系統

以為《明日之後》只是一隻打喪屍的遊戲？那就太小看了它的機制。雖然玩家面對最大的威脅是來自喪屍的攻擊，但不等於避開所有喪屍就可以安心地生存下去。《明日之後》的角色有體力﹑飢餓度﹑氣力系統。體力就是可以承受攻擊的血量，而且玩家淋雨太久導致生病，或天氣太冷但保暖不足，體力都會一值下降；隨時間經過和進行採集活動，角色會感到飢餓，如果不進食的話就不能繼續其他行動，因此玩家要找尋食物，填滿肚皮才能生存下去；角色進行跑步時，也會減少氣力，想利用速度拋開喪屍也不是想像中容易。

組成小隊對抗強大的Boss（《明日之後》遊戲截圖）

+2

喪屍隨時威脅玩家

除了「快樂101」（遊戲主城）外，所有的區域都會有喪屍的足跡，玩家除了在收集材料時會被喪屍攻擊外，每到晚上喪屍的行動會更積極，甚至直接跑到玩家營地攻擊。《明日之後》也不只有人形般的普通喪屍，甚至有巨大Boss等玩家組隊挑戰。不過，筆者暫時覺得，射擊時的手感比一般fps射擊遊戲差，而且弓箭和目前得到的槍都沒有放大瞄準功能和倍鏡，只可以用基礎的準星瞄準，導致射擊感略遜。

自己決定如果建造房屋（《明日之後》遊戲截圖）

營地：沒有一個人能生存的末世

要生存當然要有一個居住地，玩家經過新手教學後，會來到「101開發區」，這裡可以建立第一個屬於自己的家。進行多數個主線任務後，將可在「快樂101」建立或加入別人的營地，等於進入一個公會，營地也看到其他成員的家。「101開發區」雖然是新手天堂，不應面對其他玩家的搶劫，不過要交更多的稅，而且晚上的喪屍襲擊沒有人幫助，所以盡入加入營地，和戰友一起抗敵才是生存之道。

其他玩家是敵是友

說到營地﹑公會，那當然會有玩家間的競技。當你的家進入營地後，就有機會經「動盪之城」，被其他玩家入侵。他們可以破壞或潛入你的家，把家中的資源搶走。因此，你要對自己的家進行完善的規劃，家中的一磚一瓦都可以自由改變，想沒那麼容易被人搶走資源，就要懂得如何保安。玩家可以把木牆圍住櫃檯﹑把寵物犬留在家進行守備，甚至安裝地雷等，更多的防避方法就留到之後的攻略文再詳細分享。

各種生存工具也要自行製作，每件事也要玩家親力親為，連離線了也有事件會發生（《明日之後》遊戲截圖）

功能過多？

《明日之後》的確有別於市面上的手機遊戲，沒有自動系統，玩家要為生存打點多個事務，甚至是離線也不能掉以輕心。《明日之後》可能適合一些喜歡多人互動﹑熱愛如《模擬市民》般自行建設的玩家。不過對於手機遊戲而言，《明日之後》需要花更多的時間去探索和遊玩，而且每一刻都是要玩家親力親為，絕對是一隻爆肝遊戲。

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