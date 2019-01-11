東京漫畫旅館「漫泊」2月開張　藏書5千分男女向住幾日都看不完

紙媒息微的今日，香港的漫畫書屋紛紛結業，十幾年前在港有多間分店的台灣「十大書坊」現在執剩旺角一間，筆者有些澳門朋友來港過夜想慳酒店錢，都很難找地方落腳了。而日本膠囊酒店相信不少單人毒遊都住過，除了比普通酒店價錢經濟及有大浴場浸外，基本上跟瞓棺材房或太空艙無分別，不會舒服得去邊。今年東京有間全新膠囊酒店「漫泊 Manga Art Hotel」開張，賣點不是要你好瞓，而是要你無得瞓！因為全店有超過5,000本漫畫任睇！

「閱讀 + 住宿」的經營概念在日本並非好新穎，幾年前東京就開了間文青旅館Book & Bed，標榜係「可以住的書店」；不過由新創酒店集團dot inc.營運、以日本漫畫為主題的膠囊酒店「漫泊 Manga Art Hotel」就搞得非常Hardcore，立志向外國遊客弘揚漫畫此門日本國粹（其實還用推嗎？），漫畫迷實在不能錯過。

坐落於東京著名的中古舊書店雲集的地區神保町，Manga Art Hotel故名思義視漫畫為藝術，內藏漫畫超過5,000本，均由店員精心挑選。（Manga Art Hotel）

坐落於東京著名的中古舊書店雲集的地區神保町，Manga Art Hotel故名思義視漫畫為藝術，內藏漫畫超過5,000本，均由店員精心挑選，並體貼地為每套作品撰寫「日英對照」之揀選心得、推薦短評，完全義無反顧地擁抱紙媒。藏書亦因應男女喜好不同而分成男性向、女性向，而且一些選書也備有英文版，照顧國際遊客需要。

Manga Art Hotel內藏漫畫超過5,000本，均由店員精心挑選，並體貼地為每套作品撰寫「日英對照」之揀選心得、推薦短評。（Manga Art Hotel）

Manga Art Hotel室內裝潢設計由新晉建築師山之内 淡（Tan Yamanouchi）負責操刀，為住客帶來被書架四面八方包圍的感覺。（Manga Art Hotel）

Manga Art Hotel分為兩層，女性宿位位處一樓，男性則在二樓，合共35間房；花灑浴室、免費WIFI俱全。室內裝潢設計由新晉建築師山之内 淡（Tan Yamanouchi）負責操刀，為住客帶來被書架四面八方包圍的感覺。

Manga Art Hotel分為兩層，女性宿位位處一樓，男性則在二樓，合共35間房；花灑浴室、免費WIFI俱全。（Manga Art Hotel）

值得補充的是，Manga Art Hotel逾5,000本漫畫除了任睇，還是任你買，如果搵到失散多年的心頭好都可以即刻補購，相信身為漫畫迷或文青，去旅行最開心莫過如此。酒店本月起可以訂住，正式開放日子預定為2月中，屆時住客更可以買到Manga Art Hotel跟日本睡衣品牌Nells推出的官方限定版睡衣，分深海軍藍與淺粉紅兩款，睡褲均有漫畫分格的圖案設計。

MANGA ART HOTEL, TOKYO

地址：東京都千代田区神田錦町1-14-13 LANDPOOL KANDA TERRACE 4F・5F

交通：都營新宿線「小川町站」B7出口徒步1分鐘、東京地下鐵千代田線「新御茶之水站」B7出口徒步1分鐘、丸之內線「淡路町站」B7出口徒步1分鐘、半藏門線「神保町站」A9出口徒步7分鐘

房數：35（女性16間、男性19間）

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