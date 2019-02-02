日本環球影城USJ COOL JAPAN 5周年狂歡　翠如教路同Minions互動

日本大阪環球影城USJ踏入2019年正式慶祝「UNIVERSAL COOL JAPAN」園區開幕5周年！率先推出大受香港人歡迎的《名偵探柯南》同《雷朋三世》新主題遊戲，其中《雷朋三世》的XR（VR）飛車緊張刺激，更新設同萬人迷Minions近距離互動環節，一於等翠如帶大家搶先體驗！

動漫迷去日本玩又怎能不到大阪環球影城USJ？園內目前正慶祝「UNIVERSAL COOL JAPAN」5周年，由現在到2019年6月「COOL JAPAN」除了《名偵探柯南劇場版紺青之拳》外，另一重點就是80後極愛的經典動畫《雷朋三世》，此作以警匪追逐為題材，最精彩的地方當然是飛車！USJ現在就設立了一個雷朋XR飛車遊戲，玩家戴上VR眼罩和雷朋一齊玩過山車，超刺激！另外也少不了各種《雷朋三世》精品，而園內還備有「雷朋三世愛之餐廳」，讓粉絲品嚐美食之餘可以參與真人演出的話劇故事。

USJ「UNIVERSAL COOL JAPAN」5周年新增《雷朋三世》XR飛車遊戲！（USJ官方圖片）

翠如自拍時後遇上日本電視台在園在拍攝《雷朋三世》園區。（胡劍威攝）

《雷朋三世》USJ精品（點圖查看）：

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「雷朋三世愛之餐廳」和「柯南神秘餐廳」一樣，客人品嚐美食同時可參與話劇演出。（USJ官方圖片）

同巨型Minions互動合照

現在USJ除了「COOL JAPAN」外，還新加了一個給大家同Minions近距離接觸的機會，只要到園內「迎賓藝廊」預約時間Minions便會在房間內等大家一齊玩，工作人員更會幫各位和Minions合照，之後可選擇購買紀念照片式上網下載，看看影片就知翠如和Minions玩得勁開心！另外更有Snoopy房間，無論大人小朋友都必定樂而忘返。

睇下翠如同Minions玩得幾開心！

JR PASS特設USJ優惠套餐

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「COOL JAPAN」5周年USJ邀請全球嘉賓參加開幕PARTY，全場大跳6大主題舞步十分壯觀！（USJ官方圖片）