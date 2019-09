Google Play Pass狙擊Apple Arcade 4.99美金月費放題玩350款遊戲

隨著蘋果遊戲吃到飽月費服務「Apple Arcade」的推出,Google近日也推出Google Play Pass,4.99美金月費放題玩350款遊戲。

隨著蘋果遊戲吃到飽月費服務「Apple Arcade」的推出,不但讓許多玩家們趨之若鶩,紛紛投入盡情免費體驗,廠商也針對「Apple Arcade」服務推出許多新遊戲項目,讓遊戲吃到飽月費服務成為新藍海之後,Google 也不落人後,宣布推出定價4.99美金的月費服務「Google Play Pass」登場,首先將會先針對美國的Android用戶推出使用,之後也將會陸續在其他國家地區推出營運。

「Google Play Pass」350款以上遊戲盡情玩到爽(Gamebase)

「Google Play Pass」為官方新推出,與「Apple Arcade」相同的遊戲吃到飽月費服務,使用條件須Google Play Store更新至16.6.25版以上、Android OS 4.4版以上方可使用的遊戲月費服務。玩家們只要參與服務,就可以盡情體驗包括《Terraria》、《Monument Valley》、《Stardew Valley》、《Star Wars:Knights of the Old Republic》、《AccuWeather》等多達350款以上的遊戲(遊戲內將不會有追加課金與廣告),官方也預告,每個月都將會陸續追加更多遊戲項目,讓玩家們能不斷有最新遊戲可以盡情暢玩!

《Stardew Valley》(遊戲截圖)

《Monument Valley》 (遊戲截圖)

另外官方也宣布,本服務也與官方之前所推出的「Google Play Family Library」家庭帳號相同,最多可與6人一起共享,而且在體驗遊戲的時候也不會互相干擾(不會說因為某人開A遊戲自己就無法遊玩),對玩家們來說可是非常方便的設計。

附帶一提,目前在美國搶先推出的「Google Play Pass」服務,雖然月費4.99美金,但官方將會預設10天的體驗期(等於第一個月4.99美金就可以玩40天);之後官方也將會預定推出限期月費1.99美金的12個月專屬活動(等於一次訂一年,每個月只要1.99美金),有興趣的玩家們也可以隨時注意官方後續的公開。

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

