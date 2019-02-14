【全境封鎖 2 / Tom Clancy's The Division 2 公測】上星期 Ubisoft 開啟 「VIP 菁英封測」招待玩家後，一如其CEO於官方直播中漏口風道出，傳聞的《The Division 2》公開測試（Open Beta）成真，並正式確定PS4、Xbox One及PC版公測日期，但時間比封測短，只有3日！

Division 2 / 全境封鎖2 公測日確定

Ubisoft 昨日證實，將開放 《The Division 2》（湯姆克蘭西：全境封鎖2）Open Beta 公開測試（公測），由 3月1日至3月4日 止，開放平台包括：PS4、Xbox One / Xbox One X、PC，即全部玩家也包括於公開測試在內。而是次開放公測亦毋須登記，下載「The Division 2 / 湯姆克蘭西：全境封鎖2 Beta」後即可參與！

上星期大型封測過後，終於要展開全平台的公開測試，特工們又要再闖華盛頓！

內容比封測更多？

據了解，《The Division 2》（全境封鎖2）的公開測試，將會與封測內容大致相同，同樣地會開放遊戲開始時的主要任務及支線任務（至Level 7封頂），完成兩個主要任務（華盛頓大飯店、傑佛遜貿易中心）後，可以開啟Level 30等級全滿角色的3種職業（精銳射手、爆破者及生存專家），並展開暗區對抗Level 32級敵人「終局」（Endgame）任務！查詢香港Ubisoft官方，透露了「內容會比菁英封測更多，但內容暫時未能公布。」至於是否在封測中未有開放的PVP對戰（Conflict），會否於公開測試中開放則未有透露，但官方亦有公開PvP對戰玩法及內容吊一吊大家口胃，玩家們敬請期待！

這次公測會否公開PvP模式試玩呢？ 官方答案是…

The Division 2 / 全境封鎖2 將於2019年3月15日於 PS4/Xbox One/PC 平台正式推出。

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