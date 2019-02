【World War Z / 地球末日戰 Z】近期玩家應沉醉如《生化危機2 重製版》(Biohazard 2 RE)日夜殺喪屍,而《Left 4 Dead》更成為4人合戰、脫出喪屍城成為經典;遊戲廠商 Saber Interactive 便以 畢彼特 經典電影《World War Z》(地球末日戰 Z / 末日之戰 Z )為題開發類似《L4D》、與電影同名的4人合作射擊遊戲,並有繁體中文版!

派拉蒙電影授權作

《World War Z》(地球末日戰 Z)於2013年上映,由畢彼特(Brad Pitt)、米瑞伊諾斯(Mireille Enos)主演,電影改編自2006年由Max Brooks撰寫的同名小說;除了因為喪屍主題一直都是歐美影迷的不死題材外,其末日理論及逃生歷險亦令畢彼特增添一部經典電影。《World War Z》遊戲由Paramount(派拉蒙)電影公司授權、由Saber Interactive開發,預定4月推出!

4人合作打喪屍,不就是《Left 4 Dead》的玩法嗎?

電影名場面再現

《地球末日戰》內,最令人深刻印象就是大量喪屍人疊人爬上高牆企圖越過防線;在遊戲中,設定了包括全球不同大城市場景包括紐約、莫斯科、耶路撒冷等地,重現名場面之外,玩家更要組成4人隊伍,攜帶大量武器炸藥、砲塔及陷阱等,對抗大量喪屍來襲。

+ 3 + 2

殺屍兼PVP

與《Left 4 Dead》不同,《World War Z》 (地球末日戰 Z)來到遊戲版,主角並非落在畢彼特身上,玩家化身成4個不同角色之一,4個角色各有專屬武器,應付海量而高速跑動的喪屍更要4人通力合作,而遊戲更加入玩家對戰(PvP)系統,遊戲開發商稱為Players vs Players vs Zombies (PvPvZ),在死鬥中可借助喪屍的力量衝散對手防線,令射擊遊戲加添刺激感!

World War Z / 地球末日戰 Z 部分武器展示 【點圖放大】

《末日之戰 Z》 (World War Z)預定 2019年4月16日 推出 PlayStation 4、Xbox One及PC繁體中文版(連英文語音),售價約HK$298。

