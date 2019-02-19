Crackdown 3 多人模式「破壞區」評測：10人炫彩射擊大亂鬥

遊戲動漫
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在 Xbox One 和 Win10 PC 上遊玩的《Crackdown 3》經過一段推遲後，終於正式面世。《Crackdown 3》主要分為單人遊玩的開放世界模式，和多人遊玩的Wrecking Zone（破壞區）。今次《Crackdown 3》把焦點都放在全新的Wrecking Zone身上，在未來世界中 10 名玩家盡情破壞。

Wrecking Zone

《Crackdown 3》的多人線上對戰模式，最多支援10名玩家同時對戰，以5人小隊的模式互相對抗。玩家可以在遊戲開始前，分別選擇主和副武器，包括衝鋒槍﹑散彈槍﹑機槍，甚至火箭炮等。Wrecking Zone 共有兩個不同的遊戲模式：

Agent Hunter（殺戮）

在 Agent Hunter 中，玩家要在 10 分鐘內盡量擊殺敵人，當其中一隊的擊殺數達 25 後即時獲勝。但不是殺到人就馬上加分，玩家必須拾回敵人死後掉落的 token 才能得分。《Crackdown 3》的最強運動力就非常有用，能在多個建築物間移動以及快速衝到敵人死去的位置，拾回 token 得分。

Territories（佔領）

地圖上將會出面不同的區域，玩家進入後即可開始佔領，但佔領時不可有另一隊的成員，完成佔領後可以得到一些分數。不過，佔領區不會持續提供分數，玩家要等下一輪佔領區出現才可以再次爭取分數。當分數到達 250 時即馬上勝出。

遊戲操作簡單

《Crackdown 3》主要操作是跳﹑衝和射擊，沒有太多的操作，而且地圖上只有能量球作為道具拾取，玩家只要專心攻擊敵人即可。《Crackdown 3》雖然是 FPS 遊戲，但提供了自己瞄準，只要把準星對住敵人後按「LT」，就能持續鎖定對手，再長按「RT」即可保持攻擊。換句話說，只要瞄準一次後，若敵人沒有進入掩體，就會不斷受到攻擊。作為 FPS 遊戲，《Crackdown 3》的操作難度低，甚至可說是過於簡單，不想練太多射擊技巧的玩家可能會比較適合遊玩。

地圖破壞略缺質感

Wrecking Zone的地圖上的建築物可以破壞，不論是天橋﹑大廈都可以用武器摧毀，這可算是射擊遊戲的一個特別的方向。建築物被破壞時，會化成破片散落，這種「格子化」的材質略微欠缺質感。遊戲的地圖採用了大量的霓虹燈，加上角色穿著的鮮艷裝甲和建築的爆破效果，遊玩時有一點混亂。而且，在未來似係的環境和裝甲下，《Crackdown 3》的武器反而接近現代，射擊時的子彈也有種無力感，唯有火箭炮的爆炸效果才多回一點威力。

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