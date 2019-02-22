Fallout 76又出事！Bethesda打破最初課金只限外觀造型承諾

【Fallout 76系列】去年11月正式上架的《Fallout 76》問題多多，幾乎每個星期都有負面新聞，而最近又有一單「爆料」，就是Bethesda被踢爆「講大話」，推翻自己在遊戲推出前作出的「課金只會限於外觀道具」的承諾。

不少沒玩過或曾經有玩的玩家都已經將Fallout 76當成連續剷又或花邊新聞般追看（用香港說法就是「食住花生等睇戲」），而今次這單「Pay to win」事件其實已經是稍早時份的事情，但最近經遊戲媒體報導後才開始廣泛討論。

在今年1月尾時，Fallout 76在遊戲中發售一套外觀裝備「The Unstoppables Outfit」；The Unstoppables是Fallout系列的虛構超級英雄美漫，在Fallout 4中玩家可以收集到這些虛構美漫的刊物從而提升角色能力。而來到Fallout 76中就變成消耗道具，拾取使用後可獲得暫時能力提升Buff。

The Unstoppable共有5個角色，Bethesda推出的外觀裝備也為一套5款，其中一款可透過遊戲內獲得，其餘4款只能以遊戲商城貨幣Atom購買（雖然Atom也可以在遊戲中「農」獲得，但是到達某個程度之後農Atom的效率就會大幅下降），一件售800Atom，折合美金8元左右。

賣skin當然沒有問題，但問題是Bethesda為這些Skin提供了限時的Buff：在服裝推出直到2月4日為止的一星期內，如玩家隊伍中每有一位穿著不同款式The Unstoppable服裝的玩家，就可以得到15點血量加成。換言之若玩家隊伍4位成員分別穿著不同款式的服裝，便可得到60點血量加成。由於可以在遊戲中直接獲得的服裝只有一種，如果想得到60點加成，便至少需要有3位玩家課金或在遊戲中農足夠Atom來購買服裝。

60點血量有多少就要解說一下Fallout 76的數值系統：Fallout 76中玩家血量並不跟隨等級上升而增加，而是視乎玩家分配多少點數於Endurance（耐力）。玩家起始血量為250，每投資一點於耐力便增加5點血量上限。而耐力最多只能提升至15點，因此不計算其他加成下玩家血量最多只有320點。換言之60點血量加成可說等如18~24%左右的提升，並非一個可以忽略的數字。

耐力和血量對照表，來源：https://fallout76.wiki.fextralife.com/Endurance

而其實重點不在於能力提升幅度又或有沒有時限，而是以課金道具來提升角色數值或能力，就算提升再少、限時再短也好，也是赤裸裸的Pay to win；亦明顯違反當初Bethesda在遊戲推出前作出「Fallout 76所有課金道具只會為外觀道具」之公開宣言。

No. Only cosmetic. — Pete Hines (@DCDeacon) 2018年8月23日

Bethesda副總裁Pete Hines在去年PAX Aus接受Gamespot訪問時就明確表示不會有pay to win式課金。來源：https://www.gamespot.com/articles/fallout-76-has-microtransactions-but-bethesda-insi/1100-6462850/

既然Bethesda可以反口不認數一次，自然可以有第二次第三次；想像一下將來Starfield或上古卷軸VI推出時，Bethesda再跟你說會加入只限外觀的microtransaction，你信還是不信？再者，今次Fallout 76固意將能力提升設定成限時，給人感覺Bethesda在投石問路試水溫，看看玩家對Pay to win的反應；如果玩家不作抗議，將來Fallout 76以至Bethesda往後的遊戲就可能會有更多pay to win、更多更強的裝備道具出售。

另一方面，因為一連串問題事件早已聲名狼藉的Fallout 76營運（這樣形容大概不過份吧），實在很難理解為何不是先積極解決遊戲各種bug、經濟和平衡問題提升形像，反而覺得在這個時間推出pay to win microtransaction是明智決定；只好希望其他遊戲開發商能引Fallout 76為鑑吧。

延伸影片：

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