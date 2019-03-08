【iPhone、iPad 遙控 PS4 打機 Remote Play】日前PlayStation官方公布最新系統更新，當中一個最大特點是讓iPhone、iPad等蘋果手機產品，終於可以隨時隨地用來玩PS4遊戲！以下介紹PS4 Remote Play的安裝方法、打機手感、要注意的地方。

不讓Xperia手機平板專美

PS4 Remote Play遙距遊玩功能，至2016年開始，早期於PC、Mac平台及指定的Sony Xperia XZ手機 / 平板電腦上，以「PS4 Remote Play」應用程式設定就可遙控PS4打機！日前PlayStation官方更新PS4系統至6.5版本後，終於正式開放於iOS平台（iPhone、iPad）都可以遙距遊玩PS4！

以往只有Sony Xperia系列手機、平板才能遙控PS4功能，現在用iPad、iPhone都做到。 （鄧鴻至 攝）

必須升級PS4 6.5系統軟件

實現PS4遙控遊玩，首先要確定PS4主機系統軟件要升級至最新版本，日前PlayStation已推出6.5版本系統更新，玩家的PS4主機（PS4 / PS4 Slim / PS4 Pro）須升級至6.5版本才能使用「PS4 Remote Play」，而在PS4設定的中的「遙控遊玩」功能中，須選擇「開啟遙控遊玩」後才會正式把PS4主機連接玩家的PSN戶口。

更新系統軟件

按PS4指示，完成升級至6.5版本。

下載 PS4 Remote Play

從iPhone / iPad 的 App Store下載「PS4 Remote Play」安裝於iPhone / iPad上，但於App Store中搜尋「PS4 Remote Play」，記者測試過未必成功；玩家可以用「PlayStation Mobile inc」這個商家名稱找尋，或以以下連結連接頁面下載。安裝過後只要少許設定步驟後便可！

【按此下載】PS4 Remote Play iOS版【按此下載】

下載PS4 Remote Play

PS4 Remote Play簡易設定【點圖放大】

+ 2

成功連接後，PS4 Remote Play會連接玩家指定的PS4，終於實現遙控遊玩PS4吧。於iPad上 PS4 Remote Play 可以以橫向或直向顯示、iPhone版則限制以橫向顯示；PS4 Remote Play 會提供模擬手掣控制輸入，在橫向顯示時Analog會隔數秒後隱藏，至於L及R鍵則在方向鍵及四單元鍵的上方，至於Dualshock 4上的觸控板則設在PS4顯示畫面中。

打機手感、注意事項

PS4 Remote Play 以iPad玩畫面較大、模擬按鍵亦容易點按，但Analog操控較難掌握，尤其部分遊戲以 L3 / R3 （按下analog搖杆）變作點按iPad / iPhone螢幕兩次代替，所以大部分的FPS射擊遊戲、動作遊戲等，以PS4 Remote Play來遙控遊玩未必太適合。即使輸入方面如玩家有Dualshock 4手掣在旁，但亦未必有USB to Thunderbold線連接線連接iPhone / iPad、亦不支援手掣無線連接控制Remote Play功能，只好靠這模擬手掣輸入，手感須適應一下。

另外，PS4 Remote Play 亦限制只能以Wifi連接，玩家要選定一個連線品質高及速度高的無線網絡令PS4 Remote Play 穩定連線，雖然記者亦測試使用「Wifi熱點」讓iPhone提供4G LTE連線給iPad連接PS4 Remote Play，但使用流動網絡連線會令延遲率增加，雖能連接但效果強差人意。

編輯部建議玩家，使用PS4 Remote Play來遙控遊玩PS4遊戲時盡量不要選擇動作速度要求高的PS4遊戲，RPG、策略遊戲等都較適合。