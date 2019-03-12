Harry Potter: Wizards Unite 哈利波特AR手遊隨街捉玻璃獸．有片

【Harry Potter:Wizards Unite】Niantic 和 WB Games 開發的全新 AR 遊戲《Harry Potter:Wizards Unite》，終於釋出遊戲玩法和圖片。有《Pokemon GO》的經驗和成功下，今次的《Harry Potter:Wizards Unite》非常值得期待。運用 AR 技術，令魔法世界的神秘生物和事件，更順理成章地闖入麻瓜世界。玩家將要化成保密法特別小組的其中一名女巫或巫師，把所有在麻瓜世界出現的魔法痕跡消除，保護魔法世界的秘密。

遊戲背景

與《Pokemon GO》不同，魔法和麻瓜的世界是分隔的，任何有關魔法世界的人﹑事物都不應被麻瓜的看到。因此，玩家在《Harry Potter: Wizards Unite》中的職責不是補捉（精靈），而是破壞和清除在麻瓜世界出現的魔法痕跡。由第一條宣傳片都會見到，一把失控的光輪 2000（魔法掃把）都是玩家要解決的事，不淨止是強大的魔法生物和黑巫師。

看來地圖的實際用法和《Pokemon GO》相似（網上圖片）

AR 遊戲就是要出外玩

玩家的手機就等同魔法偵測器，利用 AR 查看四周出現的魔法痕跡。和《Pokemon GO》同理，遊戲鼓勵玩家行到外面，在地圖上發掘不同的魔法痕跡。當玩家消除這些魔法痕跡時，要使用不同的法術﹑咒語，而且會消耗魔法能量，想補充的話就要在地圖上收集食水，類似「Pokeshop」的玩法。當玩家收集不同材料後，可以合成不同的魔法藥劑，幫助你解決各種魔法痕跡。為了令遊戲和現實的關係更緊密，這些材料會因應不同的環境﹑天氣，時間等現實因素影響出現機會。

進一步踏入魔法世界

Niantic 真的有在《Pokemon GO》的成功下吸收和思考更多有趣的玩法，玩家將能在《Harry Potter: Wizards Unite》中利用「Portkeys」（門匙）打開進入魔法世界的傳送門。在 AR 畫面使用「Portkeys」後，玩家可以走入傳送門內，並進入一個全 360 度的 AR 空間，例如《哈利波特》的魔杖店「Ollivander's Wand Shop」，對 HP 迷來說一定是個令人興奮的體驗。

《哈利波特：怪獸與牠們的產地》三部曲的生物也會出現在遊戲中（官方圖片）

多人巫師同盟

《Harry Potter: Wizards Unite》當然也有玩家之間的互動元素，玩家能在 Magizoologists（奇獸飼育學家）﹑Aurors（正氣師）和 Professors（教授）中選擇一個職業，不同的職業會影響玩家使用的法師，例如專門對付「食死人」的正氣師，應該能夠使用較強的攻擊魔法或黑魔法防禦術。玩家們能在地圖中找到一些堡壘，類似《Pokemon GO》的「Gym」，玩家能多人實時對抗堡壘中的「食死人」和「催狂魔」，成功後可以得不獎勵，甚至更強大的法術。但筆者認為，遊戲的世界觀放在整個魔法世界，因此沒有《哈利波特》的學院元素這一點比較可惜，如果之後加入學院，相信更能令 HP 迷投入，畢竟成為葛來分多的一員比魔法部更能勾起小說﹑電影的回憶。

Enter AR encounters with the Foundables, and dispel the “Confoundable” magic protecting them by tracing glyphs on your device. pic.twitter.com/cJg0dj9Hmh — PotterMoreMischievous (@pottermore) 2019年3月11日

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