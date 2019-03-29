高達 VS Hello Kitty 一年戰爭！意想不到夢幻死鬥但不比武力比…

機動戰士高達Gundam RX-78-2同三麗鷗（Sanrio）台柱Hello Kitty除了配色相同外，到底邊個更加強大？這問題好像研究「打邊爐」和「打屁股」到底哪個比較痛般無厘頭，偏偏有人真的比較。

2019年既係高達系列開播40週年，也是三麗鷗（Sanrio）的著名吉祥物Hello Kitty面世45週年。這兩位當世流行文化中的超重量級人物趁機在「 Gundam vs. Hello Kitty Project」擂台正式較量。雖然Hello Kitty早前都同過鐵甲萬能俠和幪面超人電王crossover；但今次一方是地球聯邦軍最強機動戰士，一方是似貓卻非貓的經典萌物，除了配色巧合地相同（紅、白、藍、黃）外，Size和武值都懸殊得差天共地，如何隻揪比高低？

Gundam vs. Hello Kitty Project: 大會官網算有心機，有提高達RX-78-2同Hello Kitty的個人資料比較。

簡略而言，「Gundam vs. Hello Kitty Project」比賽大會要求一眾LINE用戶決定向高達或Hello Kitty效忠，方法就是在LINE應用程式上的官方平台登記成為Team Gundam或Team Kitty的隊員。揀選時要留意個玩法是「起手無回頭」，一旦揀了一隊便不能再跳槽至對方處，是100%的歸邊遊戲。

Gundam vs. Hello Kitty Project: Team Gundam隊員的官網Layout。

Gundam vs. Hello Kitty Project: Team Kitty隊員的官網Layout。

Hello Kitty手無寸鐵，無力跟周身刀張張利的白色惡魔單挑，所以不是鬥手瓜鬥槍戰而是鬥人氣。這場你死我活的人氣競賽由即日起至12月底，正是由年頭鬥到年尾，開打另類「一年戰爭」。一旦LINE用戶加入高達或Hello Kitty的團隊，便可透過到訪大會指定的商店和餐廳來獲得積分，消費更可獲贈額外積分獎賞。排行榜定期獎勵分數較高的用戶，獎品包括活動門票，也有高達或Hello Kitty的周邊商品、貼紙、郵票和LINE背景壁紙。

參與商戶每月不同，第一擊將會是丸龜製麵（4月2日至5月19日）和百貨公司集團伊藤洋華堂（5月1日至5月6日）。

參與商戶每月不同，第一擊將會是左側活動海報的丸龜製麵（4月2日至5月19日）和右側的百貨公司集團伊藤洋華堂（5月1日至5月6日）。

幫襯丸龜製麵買烏冬，加入了Team Gundam或Team Kitty的顧客將收據在Twitter分享後，將得到限量版高達和Hello Kitty貼紙，各有45款。

+ 18 + 17 + 16

+ 17 + 16 + 15

一張單消費700日圓或以上者，將可參加抽獎，有機會獲得活動別注版丸龜製麵筷子和Tee恤，也是分為Team Gundam及Team Kitty兩款。

伊藤洋華堂的獎品也不簡單，有金卡和文件套，都幾精美。最重要的是高達 x Hello Kitty這樣Cult的聯乘實在可一不可再，實在具紀念收藏價值。