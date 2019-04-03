Pokemon 神探Pikachu．毛茸茸「比卡超Sir」香港鬧市出沒注意！

長毛版比卡超《Pokemon 神探Pikachu》真人電影 5月就上畫啦！原來4月中開始，在香港都可以野生捕捉「萌探比卡超」同其他真人電影版《寵物小精靈》！

首部比卡超實景真人電影《Pokemon 神探Pikachu》5月9日上映，最初大家都接受不了比卡超身上有毛髮，還要用「死侍聲」很不習慣，但現在愈看愈可愛（最大原因可以是另外有隻更醜的電影版超音鼠），如果想見毛超，現在是機會了！4月中它會來香港！不用開《Pokemon GO》，直接可在香港野生捕捉它！

《Pokemon 神探Pikachu 》版本的比卡超，身上有好多毛髮，最初大家都不習慣，但現在愈看愈可愛。

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其實電影版預告內已經可以看到大量3D立體化的電影版小精靈，如果想跟他們一起合照打卡，4月16日至5月27日可以去沙田新城市廣場，有個【足智神探 全城尋寶】活動，大會發布資料全線用新名：「可達鴨」、「妙蛙種子」、「噴火龍」、「魔牆人偶」、「樂天河童」、「布魯」、「胖丁」 ，到時我一定大大聲叫番傻鴨、奇異種子！！

日期：2019年4月16日至5月27日 時間：中午12時至晚上10時 地點：新城市廣場一期一樓羅馬圓型獻技場 查詢電話：2684 9175

【第一屆武博】眼界．決定境界！5月3至5日在九展舉行的第一屆香港武術及搏擊運動博覽（武博），活動包括解構武術電影的光影武林隧道、有趣好玩的武館街遊戲，以及超過100個體驗班，讓市民、初學者或武術專家，透過這個多元化體驗型博覽會，從武博擴闊眼界、提升境界！

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