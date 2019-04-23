《戰神》五年製作秘聞錄 God of War: Raising Kratos預告公開

遊戲動漫
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由Santa Monica Studio開發的PS4動作遊戲《戰神》God of War去年在全球獲得一致好評，更奪得The Game Awards年度遊戲大獎。但不知道大家有沒有想過這款大作是如何製作出來？

日前PlayStation在自己官方Youtube channel中放出一段預告片，指《戰神》God of war的記錄片《God of War: Raising Kratos》即將在該頻道公開。記錄片除了是遊戲是「Making-of」影片外，還以電影方式（cinematic）呈現遊戲總監Cory Barlog以及追求完美的人們在遊戲開發途中面對家人、犧牲、掙扎及猶豫。而從預告片中則可見大量工作室現場環境以及motion capture動作捕捉時的場面。

Atreus真人（Sunny Suljic）都好上鏡～

至於在預告片最後的新片段，很多人以為會否是系列新作的預告片，不過官方很快就出來澄清，這其實一早製作好的《God of War》宣傳片，原來是準備放在PS4戰神3高清版的光碟內作為彩蛋，但因為時間關係最後沒落實，就在今次順便公開。

喜歡玩遊戲的人很多，卻未必人人都了解遊戲開發和製作過程的人；這類Behind the scene除了可觀性高之外，也可以讓人觀摩到現今遊戲工作室的工作流程，寓學習於娛樂。影片公開日期未有公布，有興趣的話就要留意PlayStation的Youtube頻道了。

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