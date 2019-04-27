盤點格鬥遊戲武術　《街霸》隆用的不是空手道？公認最強又是誰！

格鬥遊戲看似不合常理，角色使出的招式都超乎常人，但其實大都是根據現實中的武術發展出來。而玩過這麼多格鬥遊戲的你，有沒有想過旋風腳在現實中也能使出來，又是否清楚角色使用的武術是什麼呢？

《拳皇》－泰拳

一開始先介紹最普遍，同時出埸率最高的武術－泰拳。作為號稱最強站立式格鬥技的泰拳，當中使用的拳、肘、膝、腿招招要命，就算落在充滿超人系招數的格鬥遊戲中也不會遜色。而且，泰拳的站姿﹑纏手帶和頭帶都非常具標誌性，就算你對泰拳沒有太深入的了解，只要看到這三個元素也必定會聯想到泰拳這種強悍的武術。而《拳皇》「餓狼傳說隊」中的東丈就正這武術的代表人物。除了下勾拳打出的旋風和必殺技之外，其他的招數都是現實泰拳能使出的招數，特別是「虎破腳」更是當年在校學常模仿的招數（小心不要真的對別人使用膝撞）。

《拳皇》94（網上圖片）

《街霸》－極真空手道

說到《街霸》，很多角色都是一看外觀就知道其使用的武術，如同樣使用泰拳的沙加﹑拳擊手 Bison和相撲手本田等。而兩位主角Ryu（龍）和 Ken（健）都是著上空手道道袍，不少玩家都會認為他們使用的是傳統空手道，但是正確的應該是冠上「極真」之名的極真空手道。這是一隻全接觸的空手道，比賽者不會使用護具，除禁止用拳頭直接攻擊頭和頸，以及攻擊要害之外，沒有太多的規矩。亦有部份比賽會戴上阿龍手上的拳套，開放用拳打頭的限制。極真空手道不會要求雙方點到即止和控制力量，也不只是現今空手道集中在站立的技術，推倒技、投技、寢技等各種武術的要領都會融入其中。因此，才會見到阿龍的投技是使用如柔道的過肩摔，特別在《Street Fight V》中，很多玩家用過肩摔屈牆。同時，阿龍身上的腰條有「風林火山」四字，就有如極真空手道大師山崎照朝道袍身上的名號（取自武田信玄的名句）。而阿龍的絕招：龍卷旋風腳也正是極真空手道會使用的腿法，專用來攻擊對手頭部，不過當然沒有阿龍的騰空旋轉多下。

《街霸V》（網上圖片）

《UFC》﹑《DoA 6》－MMA

要說到現實最強，很多人心目中的答案都是李小龍，格鬥遊戲也不能忽略他的存在。現大大小小的格鬥遊戲中都有出現李小龍的影子，就算不是直接以其名字出現，也有參照他標誌性形象的角色。而最能代表李小龍的就是《UFC》，因為當中進行的正是李小龍推祟，甚至被譽為鼻祖的 MMA（綜合格鬥）。《UFC》加入了非常像真的李小龍角色，在八角鐵籠中使用各自擅長的武術進行「死鬥」，MMA 可能是現今正規格鬥比賽中，最自由和血腥的比賽，因此吸引到很多觀眾目光。《UCA》以迫真的畫面和高還原度帶給玩家有如觀看真正比賽一般，甚至是王國興也曾以為《UFC》遊戲畫面真的是當年李小龍的片段。另外，《Dead or Alive 6》也有鐵籠地鬥的埸地，以及米拉這一位女性 MMA 選手，令遊戲的格鬥內容更加豐富。玩家或觀眾能在 MMA 中同時享受到打擊技和寢技的魅力。

《UFC 2》（網上圖片）

《Virtua Fighter》－八極拳

《Virtua Fighter》作為第一隻 3D 格鬥遊戲，當然吸引到一眾玩家，雖然後來的聲勢不夠《拳皇》和《街霸》，不過仍在玩家心中佔有一定的地位。遊戲除了 3D 外，另一個大賣點是每名角色都有清晰的武術風格，例如主角結城晶使用的八極拳。極多使用肘關節攻擊，動作非常乾脆，遊玩時每一下都能令玩家感到強以有力，正是《Virtua Fighter》能掌握八極拳「發勁」特色的關鍵。

《Virtua Fighter 2 》(網上圖片)

《鐵拳》－骨法

剛剛說到 3D 格鬥遊戲，而《鐵拳》就正是《Virtua Fighter》後另一隻成功的 3D 格鬥遊戲。遊戲以動作流暢，現實與幻想之間為賣點。角色的動作和外表雖然誇張，但仍是一拳一腳戰鬥，沒有《街霸》般的「超能力」。令筆者最著迷的角色就是 Nina，使用即使在其他格鬥遊戲也少見的骨法。利用掌法作近身搏殺，奇特的步法破壞對手的距離感和動作。同時，在打擊後運用近身的優惠，通過擰腳轉掌增加威力。最能令人了解骨法的形容，可能是詠春的黐手，多變快速的互動攻防，令骨法更加引人入勝。

《鐵拳7》（網上圖片）

第一屆武博

以上介紹了數個遊戲中出現的真實武術，以及如何在遊戲角色中表現出來。不過，世界之大，又怎會只有以上寥寥數派。如果大家想進一步了解武術的博大精深，就要到「第一屆武博」親身體驗武術的精髓，甚至可以看到八角格鬥籠中，各類玨武術表演賽。

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