多啦A夢牧場物語．網民瘋狂玩法大雄都有今日！24小時掘礦冇得走

Switch《多啦A夢 牧場物語》日版已推出，日本玩家發明邪道玩法，將大雄24小時困在山洞中採礦？他只是個孩子呀！

《多啦A夢 牧場物語》基本玩法跟傳統《牧場物語》系列一樣簡單易明：一個角色1條體力，收集種子、材料、種菜、收割都需要消耗體力，當體力歸零就會病倒。

《多啦A夢 牧場物語》更將各種法寶融入其中，比如以透路環進入地底採礦、人工雷雨雲為農作物灌溉，而作為可操作角色的大雄，原來也有個人特技！這裡說的不是劇場版限定的神槍手屬性，而是大雄可以在0.93秒內、在任何地方進入「午睡mode」的秘技！

大雄的特技是在0.93秒內、在任何地方進入「午睡mode」，快速回復體力。（《多啦A夢 牧場物語》遊戲截圖）

想睡就睡其實真是一樣很厲害的技能。

大雄做完野不用學馬Sir去碧濤澗桑拿按摩，0.93秒內在任何地方都可入睡。（設計圖片）

早前提過遊戲的根本就是平均分配體力進行作業，而回體力有3種方法：1：進食、2：晚上睡覺，還有3：午睡！由於大雄可在任何地方即時入睡，每睡1小時回10體（回家在床上午睡：每睡1小時回15體），有人發現可以將大雄困在地下礦場：不斷重複小睡、工作、小睡、工作，就能極快速度賺錢。

正在玩《多啦A夢 牧場物語》，大雄去了時代地點也不清楚的地方，不能回家，在昏暗的地底採礦，每日如此！根本就是《多啦A夢 大雄的強制勞動》（ありあ twitter截圖）

玩了半年發現最有效率的賺錢法：首先將對白關掉，令遊戲的《多啦A夢》感覺減半，再利用大雄的午睡回體特性，每到29分就去睡，正點00分起身工作，這樣就可以令大雄永遠在礦場勞役。（ありあ twitter截圖）

大雄：「想做死我？」（多啦A夢片集截圖）

日本網民笑言這遊戲是一是改篇自《賭博默示錄》（藤原龍也拍過真人版），應該改名《多啦A夢 大雄的強制勞動集中營》，更有人教路可以將可愛的多啦A夢配樂關掉，令氣氛更差……天呀，大家小時候都有玩《The Sims》，都有起牆將市民困在密室嗎？好變態呀！

左圖：事前想像的《多啦A夢 牧場物語》世界／右圖：實際遊戲時的真實情況。（檸檬 twitter截圖）

《賭博默示錄》內，財團會將「債仔」送到地下礦場，不斷工作至死還債，網民就笑言《多啦A夢 牧場物語》的邪道玩法與之雷同。（《賭博默示錄》漫畫內頁圖片）

大雄的在設定上是永遠小學5年班的10歲小朋友，就算想做暑期工，都不應該參與採礦這類危險工種，但世上仍有很多落後國家，強制兒童在血汗工場工作。

太雄每到29分就讓他去午睡，00分叫他起床，去礦山的採掘場永久強制勞動，真是跟帝愛集團（來自《賭博默示錄》）一樣鬼畜。（Rn twitter截圖）

或者是我「玩得衰」但《多啦A夢 牧場物語》原來是一隻28日間在礦山面對過勞死邊緣，每天掘完就睡、睡醒就掘的遊戲嗎？完全沒有牧場的感覺。（@0rororeo Twitter截圖）