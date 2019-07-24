東京Pokemon Cafe推利基亞鳳王甜品　賀GameBoyColor金銀帶20周年

遊戲動漫
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Pokemon Cafe鄰近東京站，去年3月開業以來頗受歡迎。餐廳將在今個暑假推出以Pokemon金／銀帶中的神獸利基亞和鳳王為主題之甜品。

東京Pokemon Cafe位於日本橋高島屋Ｓ.Ｃ.東館，開業以來一直推出各式老少咸宜的Pokemon主題菜式、甜品和飲品。今年是Pokemon在Game Boy Color推出第二世代作品「金／銀帶」滿20周年。為隆重其事，Pokemon Cafe以超細緻而又可愛的新菜式慶祝，再開發出以第二世代精靈為設計靈感的菜餚，是金銀帶的神獸利基亞和鳳王。

Pokemon Cafe位於東京日本橋，關西分店9月底將在大阪心齋橋開業。（Pokemon Cafe）

東京日本橋Pokemon Cafe店內。（Pokemon Cafe）

Pokemon Cafe x Game Boy Color金銀帶神獸，帶來銀帶的「幻之鳥」、「海神」利基亞與漩渦列島的雪糕+刨冰甜品拼盤，據知是清爽的檸檬味。

利基亞爆誕！銀帶的「幻之鳥」、「海神」利基亞與漩渦列島的雪糕+刨冰甜品拼盤，清爽檸檬味，售1,922日元（含稅）。（Pokemon Cafe）

火屬性飛行精靈鳳王，以牠配色而創作的Rainbow Wing雪糕+生果甜品盤則有着豐富的夏日士多啤梨味。

利基亞、鳳王甜品拼盤都是定價1,922日元，即日起至9月6日有售。此外，也有其他金銀帶第二世代的精靈菜式在6月起已經有得食，包括分別在日晚時段售賣的光伊貝（太陽伊貝）、暗伊貝（月亮伊貝）漢堡餐和比卡超牛奶爆珠特飲。

詳情可前往Pokemon Cafe官網了解。

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