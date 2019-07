京都動畫設捐款戶口助火災死傷者及家屬　香港Fans動漫節也可支援

造成34人喪生、35人輕重傷的京都動畫(京阿尼)第一工作室縱火案震驚全球。不幸事件發生超過一星期以來,各地都有不同人士和組織發起眾籌協助該公司重建和接濟受害員工和其家屬。當中以美國 Sentai Filmworks的募捐網站最為大型。京都動畫也為着對來自國內外的各方支援表達感謝,已於京都信用金庫開設專用的銀行戶口接受捐款。籌得款額將撥作對死傷員工及其家屬/遺屬的補償金。

京阿尼慘逢祝融之災,奪去34條寶貴人命,35名傷者中不少面臨殘廢之虞,日本動畫業界就此痛失英才。疑犯青葉真司情況嚴重,仍在留院。美國動畫代理公司Sentai Filworks於GoFundMe發起的籌款活動「Help KyoAni Heal」至今已籌得超過217萬美元(約港幣1,700萬元)的善款。當中最大一筆,恐怕是由Adobe捐出的50,000美元(約港幣 $390,546 )。Adobe表示京都動畫是世界創作社群的中心之一,因此想盡一點綿力。

縱火案發生後,民眾向死難者獻花(VCG)

一方有難,八方支援,京阿尼「為了回應這份心意」,於24日開設户口予捐款者直接存入,表示所有款項將用作支援傷者及慰問死難者家屬,以及公司重建的用途。「我們收到了全世界人們的支持聲音。非常感謝。」京都動畫官網的捐款戶口通告頁聲明:「我們將盡最大努力進行重建。」支援戶口的資料(日、英文)如下:

<株式会社京都アニメーション 支援金預かり専用口座>

銀行名 京都信用金庫

銀行コード 1610

支店名 南桃山支店

店番号 048

口座種別 当座預金

口座番号 0002890

口座名義 株式会社京都アニメーション 代表取締役 八田英明

※ 表示名「カ)キヨウトアニメーシヨン」

BANK NAME : THE KYOTO SHINKIN BANK

SWIFT : KYSBJPJZ

BRANCH NAME : MINAMI MOMOYAMA BRANCH

BRANCH NUMBER : 048

ADDRESS : 16-50, YOSAI, MOMOYAMA-CHO, HUSHIMI-KU, KYOTO-SHI, KYOTO-HU, 612-8016 , JAPAN

ACCOUNT NUMBER : 0002890

ACCOUNT HOLDER : KYOTO ANIMATION CO.,LTD., REPRESENTATIVE DIRECTOR, HATTA HIDEAKI

於京都動畫任職20年的色彩設計師石田奈央美證實已遇害,圖為石田曾經手的2012年動畫《冰菓》。

京都動畫於21日透過代表律師桶田大介發表聲明,表示不希望傳媒實名報道死難者消息,並指在喪禮儀式結束前,無意公開遇難者名字,亦希望傳媒慎重處理涉及員工身份的報道,顧及各親屬感受。然而日本共同社報導,警方已從DNA鑑定確認縱火案34位遇難者的身份,將與京都動畫協商,安排短期內公佈遇難者名單。

《每日新聞》也從家屬訪問確認49歲的石田奈央美已遇難。石田曾於《AIR》、《涼宮春日的憂鬱》、《CLANNAD》、《K-ON!輕音部》、《冰菓》告《聲之形》等多部動畫作品擔任上色、色指定檢查及色彩設計等職務。而47歲的《幸運☆星》的導演、京都動畫公司董事武本康弘以及公司元老、61歲董事木上益治,目前仍是生死未卜。

今屆動漫電玩節及創天綜合同人祭(Creative Paradise, CP)為讓動漫愛好者能對事故表達哀悼,於創天舞台旁設立公眾悼念區,設置弔唁處及捐款收集箱。(Facebook截圖)

《產經新聞》今日(26日)報導,律師桶田大介感謝各畀捐款,也呼籲更多援助,全因考慮到倖存者中不少是殘疾人士,未來生活將須面對漫長的復康過程,若不建立最少數十億日元規模的基金,傷害難以復原。

至於香港動畫迷、京阿尼擁躉想出錢支援和表達心意,現在也有了方向。今屆動漫電玩節及創天綜合同人祭(Creative Paradise, CP)表示,為讓廣大動漫愛好者能夠對事故表達哀悼之意,已於創天舞台旁設立公眾悼念區,並設置弔唁處,讓公眾人士簽署弔唁冊,向罹難者作最後的致意。

大會亦於悼念區設置現金收集箱,代為收集公眾人士的捐款,並在不扣除匯款手續費用及成本下,全數電匯予京都動畫有限公司專案戶口,並會於所有款項點算及電匯完畢後,於Facebook專頁公布匯款收據。

據知,創天綜合同人祭大會於今早(26日)9:59活動開始前默哀一分鐘。而今晚及30日晚7時也會舉行公眾悼念活動。