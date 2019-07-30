Pokemon自我分析心理測驗Twitter大熱　做問卷即睇性格係邊隻精靈

遊戲動漫
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Facebook等社交網絡成日都有不同的自我性格分析小測驗，雖然有傳這些遊戲都有跟第三方分享個人私隱的安全風險，但由於內容有趣、易起共嗚，大家都玩得不亦樂乎。Pokemon公司最近也推出了自我分析測驗，在Twitter引起熱玩潮。不用登入提供社交媒體帳戶資料，網民在專屬網頁完成16條問題後便能知曉自己個性似邊隻精靈！

Pokemon自我分析類似Facebook盛行的九型人格之類小測驗，卻不用玩家登入社交網絡，只需要在網站完成16條心理測驗問題，便能得出結果顯示自己的性格似哪隻寵物小精靈／精靈寶可夢！

由於全部問題都是日文，以下為PTT網民提供的中譯對照：

1.データや　すうじを　みることが　すき。
喜歡看數據或是數字

2.じぜんの　じゅんびは　しっかりする。
會做好事前的準備

3.おおざっぱな　ひとを　みると　イライラする。
看到粗枝大葉的人 會覺得煩燥

4.ふかく　かんがえることが　すきだと　おもう。
喜歡深思熟慮

5.かんがえる　より　さきに　こうどう　する。
比起思考 喜歡先行動

6.けつろん　から　はなす　ほうが　すき。
喜歡從結論說起

7.つめたいと　いわれることが　よくある。
常常被說很冷淡

8.ムダな　ことが　きらい。
討厭無用的事物

9.じぶんは　うけみ　スタンスだ。
自己是被動的

10.ひとの　ためになる　ことであれば　なんでもできる。
如果是為了他人 什麼都能做到

11.ひとから　やさしいと　いわれる　ことが　よくある。
常常被他人說很溫柔

12.いつも　そのばの　くうきを　よんで　こうどうする。
都是會讀現場的氣氛再行動

13.しょたいめんでも　せっきょくてきに　はなしかける。
就算第一次見面 也會像熟人一般的搭話

14.いつのまにか　はなしの　ちゅうしんに　なっている。
不知道何時就成為講話的中心焦點了

15.ひとから　あかるいね　と　いわれる。
被其他人說你很開朗

16.おもった　ことが　かおに　よくでる。
心裡想的常表現在臉上（類似：喜怒形於色）

PTT網民的結果：

+5
+4
+3

網民做完測驗得出的結果層出不窮，至少可見到有傻鴨、噴火龍、喵喵怪、啟暴龍、怪力、鯉魚王、卡比獸、背背龍、比卡超等。有些精靈的性格在故事已經很鮮明，像喵喵怪能言善道、傻鴨精神焦慮等，牠們的個性特徵都用來反映在自我分析測驗的結果上，喵喵怪就是代表外向社交型，傻鴨是想法深藏不露、解決問題時容易有壓力。

不過要注意所有結果解說都是日文，不諳日文的朋友要稍微利用Google Translate幫下手了。

求其答得出的結果是雷霆彈，是我情緒太暴烈嗎？

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