【火焰之紋章 風花雪月】攻略　40職業上級、最上級資料升階心得

《火焰之紋章 風花雪月》(聖火降魔錄/Fire Emblem Three House) 雖然育成的自由度極高，但亦很大程度上受到職業所限制，因為要轉職考試升上最高階的職業，需要複數的能力夠高為條件，胡亂育成將恨錯難返，以下就提供職業攻略：

《火焰之紋章 風花雪月》今作提供初級、中級、上級、最上級及特殊５個階級的職業。玩家的最終目標當然是最上級職業，以下就提供條件整理以及一點培育心得。

前期職業 BONUS 的重要性

在提及最上階職業之前，要留意的一點就是初級中級職業的 BONUS 亦很重要，因為當轉職後，不同的職業都能取得「技能經驗值加成」。像「傭兵」是劍+2、弓+1，而「盜賊」是劍+2、弓+1，在學習或戰鬥時每一下都會有增幅。這些 BONUS 非常影響角色的技能成長，加上最上階職業要求頗多，所以明確的成長路線很重要。

專職後將影響成長數值，固此育成路線要清晰（除非有特殊職）

男/女職業的分別

火紋的男女職業是有點不同的，例如天馬騎士一定是女性，相信所有舊玩家都知道。而各階性別獨有的職業分別有：

男性獨有職業

中階

拳鬥士、暗術師

上階

勇者、綜合格鬥家

最上階

戰爭將領

女性獨有職業

中階

飛馬騎士

最上階

聖飛馬騎士、格莫瑞

各階職業一覽 (方便指導方針時查看)：

初級

中級

+ 7 + 6 + 5

上級

+ 7 + 6 + 5

最上級

+ 5 + 4 + 3

特殊 (角色限定/任務取得)

職業建議及小總結

在最上階職業當中，其實有四個單位都是騎兵，而且更要求馬術 A (也可以B/B+ 用機率考試)。固此想隊伍有齊最上階職，修練平時不太起眼的馬術成為了關鍵，如果角色強項是馬術或本身馬術高的更是強烈考慮要素。而且今集可以在戰鬥時隨意下馬再上馬，行走沙漠及面對剋馬武器都無問題。

就最上階的職業限制而言，主修劍的可補習理學做墓誌銘 (除非弱項)。主修槍的女性可惡補飛行上聖飛馬騎士，但男性槍在職業上有點悲劇，要考慮轉行或維持在上階聖騎士。斧方面男性建議學格鬥做戰爭將領，本身格鬥武器亦是超強力，反而女性練格鬥完全沒有出路，此外斧亦有飛龍將領及重裝騎之出路，選擇很多。弓手方面亦是弓騎士一途，不然只能維持在上階狙擊手。魔法師方面，男性的同樣要想是否要做神聖騎/暗騎，或理學修劍術做墓誌銘，否則只能留在上階術士/主教。女性的魔法系就可以安心理學/信仰雙修做格莫瑞。

各學級取得角色的先後都有不同，有時太後期才取得，或者最上階要副修的關鍵技能卻是弱項。那維持在上級職業把技能專精至S，升完後投資去升指揮，不勉強升去最上級也是一種方案。遊戲在5年後是可以繼續育成角色的，但是否以最上階為目標應要早點作決定。