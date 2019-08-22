Steam 中國版登埸！「蒸汽平台」完全獨立 Steam　國際玩家狂賀！

Valve 上年聯同完美世界公司，開發中國版的 Steam 遊戲平台，打造一個正式的中國公司，更有效配合中國政府對遊戲的要求。今日（21 日）完美世界舉行了媒體試玩會，並公布了 Steam 中國版的名稱，最重要的是，Steam 中國版的設定令國際玩家非常驚喜。

「蒸汽平台」

Steam 中國版的正式名稱也充滿中國味道，名為「蒸汽平台」，平台目前測試穩定，即將會在中國上架。「蒸汽平台」首批遊戲有約 40 款，包括《古劍奇譚》系列、《神舞幻想》﹑《中國式家長》﹑《太吾繪卷》，以及完美世界代理的中國版《Dota 2》。而即將推出的《三國志 14》也出現在今日的試玩會中，看來「蒸汽平台」首推的遊戲都有較濃的中國元素和味道，中國玩家應該難以抗拒。

Steam 中國版「蒸汽平台」（17173 網站圖片）

獨立運行

最令玩家們驚喜的消息是，「蒸汽平台」的內容將完全獨立於現有的 Steam，暫時可以理解為「蒸汽平台」的玩家不會和國際版的玩家混在一起，而遊戲 Server 方面則要遊戲廠配合。「蒸汽平台」上，中國玩家同樣可以使用到 Steam 現有的功能，如瀏覽器、商店、評論、願望清單、社群等，換句話說，國際版的玩家們快將不用再看到大量的簡體字遊戲評論和爭執。

符合國情

中國一向對遊戲的管制比較大，不只插手遊戲的內容和效果表演形式，2017 年更曾經疑似被防火長城封鎖「steamcommunity.com」域名下的 steam 社群內容，令中國玩家無法看到社群的討論，只能進入商店。Steam 在中國推出獨立的「蒸汽平台」，主要是不想失去簡體中文用家的收入，更容易配合中國的要求，估計「蒸汽平台」不會出現題材敏感的遊戲，而且同樣的遊戲也會有內容上的分野，可說是封閉式的遊戲平台。不過國際版的玩家就樂見這個情況，神仙就應該存在於神仙 ser。

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