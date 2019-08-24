【鬼哭之邦 ONINAKI攻略】Maniac困難模式Boss攻略：黑夜叉

鬼哭之邦（鬼ノ哭ク邦 / ONINAKI）有三個難度選擇（不影響劇情），而最難的「Maniac」有相當難度；宅民黨現製作一系列Maniac難度下的鬼哭邦Boss攻略，本文為第五隻Boss「黒夜叉」（黑夜叉），希望幫到像筆者一樣喜歡挑戰但又不幸「卡關」的玩家。

黑夜叉可說是之前的最弱Boss「ザレ」強化版，但是攻擊力更高，HP更是倍數增加，同時追加了一些新招式，而且地圖也更細；簡言之就是用雙槍打也不會特別好（當然打得到只是很慢，而打得越慢就代表出錯機會越多）。這裡仍然是用劍（アイシャ）攻略，只要貫徹「後手主義」等Boss硬直才攻擊就問題不大。

Boss攻擊方式及應對方法：

漆黑魔彈：

遠攻離攻擊，但是沒有誘導，完全零威脅，往橫移動即可避開。

浩劫降臨：

原地舉高劍後插地產生大範圍爆風，見到Boss舉劍就要先行退避（斬得太high就會中招）。

登龍劍：

比較需要注意的一招，蓄力（有聚氣效果）之後跳斬，跳之前會有音效和閃光提示。這招威力極高（一下打百幾）而且誘導相當強，需要閃避才能躲開；注意閃避時機是Boss快要劈到身前時才閃，太早閃避的話就會被誘導追到「轉彎」斬中。

疾風刻：

和玩家使用的差不多，注意是衝鋒之後會往回斬（其實是升天斬升到將劍揮至身後，不過一樣有判定），躲開衝鋒後追擊時要注意方向不要被「扑」到。

三連斬：

普通攻擊，玩家接近到一定距離就會使用；注意只有揮完第三劍才是真硬直，如果見Boss揮空了一刀就想偷打的話就會被再劈一次三連斬。同時這「普攻」威力非同小可（一劍60），中招後要狂按閃避可以躲開第三劍（有時第二劍也能躲）。