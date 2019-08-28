【Pokemon Masters】推出前首個活動情報　訓練員+Pokemon要抽蛋

遊戲動漫
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任天堂 X DeNA 最新手機遊戲 Pokemon Masters (寵物小精靈/寶可夢大師) 即將於8月29日推出，在推出前夕官方就發布最新情報影片，率先介紹遊戲及首個活動：

Pokemon Masters 公布名為「Pokemon Masters News」的新片，由虛疑角色カナ(KANA)擔任主持人、加上比卡超公仔及DeNA的遊戲製作人佐佐木悠來介紹遊戲。遊戲中一名訓練員加一隻Pokemon名為「拍檔組合」（拍組），在劇情可再邀請其他拍組加入，進行3VS3的小隊式對決，並以參加WPM(World Pokemon Masters)大師賽為目標。

影片中透露了遊戲的關卡分有「主線劇情」、「限時活動」、「同伴章節」及「額外區域」四類。而遊戲首個舉辦的限時活動就名為「往頂點飛翔之人」，將會是關於 Pokemon 歷代訓練家，赤紅的宿敵青綠的故事。也提早說明限時活動之後是會有復刻，不怕未能及時完成。另外就是青綠及大比鳥亦會出現在「Buddy Search」，大概，就是Pokemon Masters的轉蛋池了。遊戲亦有推出記念Campaign，登入Bonus最大送10抽及有記念Mission。亦展示了一部份的抽蛋角色，以及表示遊戲除了Hard 及 Very Hard 模式外，正開發更高難度的戰鬥。根據情報，抽蛋池角色有3星至5星，機率為3星73%、4星20%、5星7%，機率算是同類遊戲當中很高了。

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