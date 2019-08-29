龍珠迷收集10098件精品　健力士大全認證「世界最大型龍珠收藏」

【有片】日本《龍珠》迷内田齊近日獲健力士世界紀錄大全認證為「Largest collection of Dragon Ball memorabilia」，地點就在他的家中，大屋內將10,098件《龍珠》精品全部擺放出來，當中更有4000隻跟悟空有關呢！所以是相當值得欣賞。

内田齊表示他在初中時開始喜歡《龍珠》，未轉為格鬥漫畫前的《龍珠》沒什麼人氣，他怕被同學發現和恥笑，要特地坐兩個站火車去別的地方爆扭蛋。後來20歲的他仍然繼續收集精品，身邊人開始覺得他很古怪，但他沒有放棄：「當時我只曾給很少人看我的收藏。」後來內田開始將自己的收藏放上網，在網上他開始結識了世界各地的DBZ同好，更叫他去了美國德州的龍珠粉絲活動Kameha Con，此行之後他就決心要出位、成為《龍珠》收藏家。

內田齊初中迷上龍珠時，故事仍在童年篇，推算下他年齡可以近50歲。（健力士紀錄大全影片截圖）

內田齊初中開始迷上龍珠，最早期儲的是龍珠扭蛋刷膠。（健力士紀錄大全影片截圖）

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