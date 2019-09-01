《Final Fantasy VIII》誕生20周年　十大元素成為1000萬銷量經典

《Final Fantasy VIII Remastered》（最終幻想8）即將推出，回想1999年此作是我第一次接觸《FF》系列的遊戲，當年被從未如此華麗過的CG動畫所震攝。和過往玩過的遊戲畫面完全不同，是幾何級躍進另一層次，甚至連電視播的動畫也猶有不及，單看開場畫面、與女神相遇、與宿敵決鬥，還有戰鬥中召喚獸從宇宙降臨使出眩目必殺技……在那個年頭，只要你擁有PlayStation，基本上找不到不玩的理由。本文就列出10個此作的重點，和大家一同回味。

一．CG

形容當年Square是日本以至全球製作CG動畫最頂尖的廠商絕不為過。《FF VII》取得巨大成功後，Square便鎖定《FF》系列要開發成CG動畫帶動電影感故事的RPG。而且她們並不止於《FF VII》的滿足，而是再進一步跨越。因此你會看見《FF VIII》中無論是一比一人物還是召喚獸出場動畫也比前作隆重盛大得多。當年很多玩家就是為了要看齊所有CG而奮力完成遊戲，大家都想一窺Ending到底是什麼模樣。可以說，Square以充滿電影感的CG來說故事的目標，於《FF VIII》取得重大成功。

女主角Rinoa與男主角Squall之間愛情是遊戲故事的核心。

二．比例

縱然《FF VII》如何偉大，CG製作得如何出色，但那種三頭身比例公仔依然會感到稚氣。《FF VIII》希望完全撇除這種不自然的突兀，因此在遊戲中將所有角色變成一比一，男女主角以全3D美型登場實在令人眩目。今時今日一比一真人樣角色聽起來理所當然，但在當年所需要花掉的資源和人力物力卻是難以想像，因此遊戲最終要以4CD容量推出。這種寫實形比例的設定，在《FFX》之後一直沿用至今。

Rinoa基本上就是王道級別的完美女神、Selphie經常賣萌令大家也很喜歡她、陽光男Zell使用拳腳功夫，還有眼鏡娘女教官Quistis及謎之魔女Edea等很多 令人難忘的角色。

三．角色

除了視覺上，遊戲角色的性格塑造也是《FF VIII》一大特色。主角Squall人很帥但很中二，人家和他握手他視若無睹，後來卻因為Rinoa而重新認識如何社交，二人的愛情元素在遊戲中佔有舉足輕重的位置；Rinoa基本上就是王道級別的完美女神，找不到任何挑剔缺點；Selphie雖然戲份不算很重，但因為經常賣萌令大家也很喜歡她，也高據當年Cosplay排行榜位置；陽光男Zell因為使用拳腳功夫每次出招也要按很多按鈕，還有如眼鏡娘女教官Quistis、超自我中心宿敵Seifer、謎之魔女Edea等，很多角色也令人難忘。



四．風格

如果《FF VII》的魔法加工業機械令人讚不絕口，那《FF VIII》的奇幻更是達到不可思議級數。遊戲中既有男主角隸屬的「SeeD」的高科技槍枝與劍，以及像「移動堡壘學院」等各種帶有未來色彩的機械配備與城市建築，也有由魔女Edea延伸的中古世紀魔法與神話傳說，是各種迴然不同風格的集大成，對往後RPG世界觀創作帶來很大影響。值得一提是很多人說遊戲中的角色很「MK」其實是本未倒置，正因遊戲當年大受歡迎才有人模仿遊戲中角色衣著打扮，因此正確來說是《FF VIII》締造了這股風潮。

五．召喚獸

《FF VIII》將召喚獸的重要性提升至無限大，在系統上牠們被稱作「Guardian Force」，玩家需要透過牠們才可令角色攻擊力及防衛力提升，令玩家要認識每一隻召喚獸的能力和特性。更重要的是各召喚獸的出場和必殺技畫面表現，如冰系召喚獸Shiva（當年本地著名Coser Chermain正是Cos Shiva取得TGS Cosplay比賽冠軍）、可以轉換卡牌的召換獸Quezacotl、提升裝備者的力量屬性的炎系召換獸Ifrit，還有最強的Odin與Bahamut等，都令人印象非常深刻。

召喚獸的重要性在《FF VIII》中並提升，玩家需要透過「Guardian Force」才可令角色攻擊力及防衛力提升。

六．系統

除了畫面上的表現，遊戲系統也有很大革新，甚至你能感受到開發小組想創作出一種跟以往RPG迴然不同的玩法。《FF VIII》沒有一貫防具系統，轉而透過召喚獸（Guardian Force）的培育來裝備技能以增加人物的攻擊力與防禦力，這一系統令玩家與召喚獸的互動大幅增加，《FF VIII》成為系列中將召喚獸變得最舉足輕重的角色。另外還有角色受到重大傷害後可以使出極限技，為玩家帶來可以逆轉勝的機會，也令戰鬥更加刺激。

七．魔法

除了「Guardian Force」，另一最大系統改動是魔法再不是以不斷升經驗值獲得再扣除MP使用，而是需要透過抽取（Draw）從魔物獲得，過往只有魔法師才可使出魔法的概念被完全摒除，職業系統煙消雲散。玩家需自行配置角色的技能，自行決定如何培育角色及隊伍成員能力分配，對當時玩家來說絕對是一個全新的RPG概念，自由度更大之餘玩家也要重新學習適應。

八．音樂

要說《FF VIII》的吸引力絕對不可繞過植松伸夫的音樂，《FF VIII》是首次起用管弦樂團演奏，單是開場一幕的MV片段已經非常華麗，還有男女主角在舞廳中播放著悠揚音樂共舞更是浪漫滿瀉。不過要數將浪漫昇華到極致的，當然是史無前例找來王菲主唱《Eyes On Me》，成為遊戲史上首度收錄真人演唱主題曲，相信到今時今日依然成為不少玩家心目中No.1遊戲主題曲。戰鬥音樂方面其中一首帶有Gothic味的女聲伴樂也非常深刻，當年亞視劇集《我和殭屍有個約會》也拿來借用（題外我幾相信編劇陳十三很喜歡玩《FF VIII》，尤其是第三輯《永恆國度》很多關於時間壓縮和末日情景也有向遊戲取經）。

九．卡牌

相信有很多玩家跟我一樣，除了遊戲主線更醉心於「Triple Triad」卡牌遊戲：每張卡牌左上方都有三組數字，透過數字大小決勝負，獲勝可取對方卡牌，敗則失去。最開心是遊戲中每一個NPC都可以進行卡牌對戰，令你很想挑戰每一位NPC，贏盡全世界。這種卡牌遊戲也延伸到《FF IX》，同樣非常好玩。全靠這款卡牌遊戲令玩家與NPC擁有更多互動，也能夠在主線以外獲得更豐富樂趣。

十．故事

最後要說是有人歡喜有人愁的故事。很多玩家爆機後也表示不知所云丈二金剛摸不著頭腦：因為魔女Edea擁有壓縮時間的能力，而Squall因為要打敗她而迷失於時間洪流中，結局的CG雖然看到Squall跟Rinoa於月夜下擁吻，但其實這也很可能是時間在不斷回溯的開端（《魔法少女小圓》！），Laguna是Squall的父親、Rinoa將逐漸變成魔女……正因為結局沒有白紙黑字寫明，一切關聯也經由玩家自行腦補猜度，令《FF VIII》有人歡喜有人愁，大家喋喋不休討論至今。

遊戲史無前例找來王菲主唱《Eyes On Me》，成為遊戲史上首度收錄真人演唱主題曲。

對重製版的期待

當然《FF VIII》依然存在很多問題和缺點，例如進入夢世界時Squall變成Laguna劇情轉折突兀、Squall跟Rinoa愛情從萌芽到熱戀不夠說服力，跟Edea一戰情節鋪陳略嫌不足，另外遊戲系統轉變也令不少玩家難以掌握，覺得抽取魔法太麻煩、沒有職業系統令人無所適從等。不過單是Square花費極大量資源企圖製作史詩級CG動畫場景的初心，已叫《FF VIII》成為90年代一款不可不玩的殿堂級大作，也令它獲得全球累積銷量達960萬套、成為《Fami通》史上最佳遊戲第22名的佳績。

承遊戲誕生20周年，Square Enix即將推出的《Final Fantasy VIII Remastered》，除了角色們透過硬體升頻轉換解決畫面狗牙問題，更加入「移動戰鬥三倍速」、「戰鬥強化ATB常滿」以及「地圖不遇敵」三大系統，玩家不用再每次耐心等待召喚獸出場、又可隨時使用極限技，讓大家可以極速衝關，感受遊戲中角色的牽絆和故事魅力。不過相信更多粉絲期待著《FF VIII》可以像《FF VII》一樣推出「Remake版」，衝破1000萬套銷量絕對指日可待。