【MHW ICEBORNE攻略】必整！植生研究所（農場）擴張多種一格素材

【MHW / Monster Hunter World ICEBORNE 攻略】由本篇來到ICEBORNE，同時新加了各種裝衣強化和解鎖功能的任務（氣泡任），其中有一個任務可以增加植生研究所（農場）的種植道具數量，非常建議優先完成此任務。（魔物獵人世界 iceborne攻略）

【MHW ICEBORNE 魔物獵人世界 攻略】相信獵人們一見到有NPC頭上有感嘆號都會過去和他聊天開劇情/任務，而在遊戲早期就已經可以在植生研究所處接到「來自寒冷之地的招呼」任務，目標是採集20個特產品，報酬則是擴張收獲箱的容量。可能很多人一開始見到「只是擴張收獲箱也沒什麼用吧」就沒有去解了，其實這個任解完後還有兩個後續任務，全部解完就可以增加植生研究所的委託欄，亦即可以多栽培一種素材，非常建議盡早完成。

可能很多獵人（包括筆者）見到報酬只是擴張收獲箱就先放著沒解去衝主線了...

解完「來自寒冷之地的招呼」後再和植生研究所NPC對話，會得到另一個任務「尋找遠古的光輝」，同樣是交貨20個特產品；就算自己一個解都不太花時間，有朋友一起解當然更好。

以上兩個任務都完成之後就可接到增加植生研究所的委託欄的任務「捕獲：秘訣就在於黏菌？」，目標是捕獲碎龍。利用碎龍的黏菌來增加古代樹的生產能力，不得不讚開發團隊連這些支線任務的情節和設定都有照顧到的細心。對於已爆機的獵人可能會以為碎龍沒什麼難度，這麼想就錯了：可能是任務後台設定吧，這隻碎龍比主線那隻難打得多，侵略性高出幾級，經常連續追擊玩家，硬直也很少不易找攻擊機會，可不要以為閉起眼睛隨便打都能過啊。

+ 3 + 2

解完任務後植生研究所委託欄會自動增加，記得找NPC馬上開始種植。建議可多種不死蟲和落陽草的花，因為大粉塵實在很有用，每個獵人都應該帶在身上（連調合素材都應該帶上）。最多可以帶4個落陽草的花，連同2個大粉塵即可以大粉塵6次，很多時救命就靠它了。不死蟲多了的話也可以拿去製作鬼人粉塵和硬化粉塵。