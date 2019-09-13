《PES 2020／Winning Eleven》評測：更加真實《FIFA》地位動搖？

《PES 2020／Winning Eleven 2020》再一次比《FIFA》早推出市埸，亦等於每年一次的「交會費」日子又到。雖然近年都是《FIFA》的世界，不過仍會有不少玩家會問：「今年 PES 如何，可以回來了嗎？」，始終忘不了當年玩《PES》的回憶。坦白講，筆者也持續玩《FIFA》約十代，如果要完全「轉會」應該不太可能，可以《PES 2020》的確有很多令人驚喜的地方。

比現實更真實

這個標題即使存在邏輯問題，但仍然很想這樣形容《PES 2020》。畫面上有輕微的進步，畢竟 PS4 世代的球員的樣貌素描都差不多去到盡頭，但用上新的視角(球埸視角，遊戲預設使用）遊玩的話，當沒有地圖﹑球員三角點的話，真的能以假亂真。天氣效果如雪﹑雨更加密，近鏡草地的質感也很好，可惜遠鏡時草地的表現就較普通。

今年有更多大球會加入 PES（《PES 2020》遊戲截圖）

遊戲性的真實

更一個令筆者覺得《PES 2020》真實的地方，就是在遊戲的節奏和操作上，Konami 近年製作《PES》的重心非常明顯，就是想玩家能體驗到真正的足球遊戲，就如看一埸現實的球賽一樣。恩尼斯達去 J league 踢波之餘，沒想到更幫助到日本足球遊戲，恩尼斯達參與遊戲開發，新增了盤球技巧「靈巧盤球」，用右操縱桿可以使出精密多變的盤扭，不再像以往靠爆邊﹑身位來過人。就算是舊玩家都要重新熟習新的盤扭方法。

筆者試玩時，主要是遊玩線下對戰，和最強電腦「猜波」。和舊作及《FIFA 19》的手感比較起來，《PES 2020》更要求玩家有足球智慧和應變能力，球員會出現一些傳球或接球的失誤，個人能力也不足以一扭十一。玩家必須懂得選擇最佳的傳球路線和組織，不然連過半埸的機會都沒有。球員的動作也更傾向現實，整體的速度拉慢了，甚至有點「重」的感覺。當球員面向左邊接球時，想馬上撞傳到 90 度位置的隊友，也會有點小偏差，需要控定或順推再傳波才比較順，整體操作比上一集更難。

ML 可以使用名宿的外表，告魯夫，馬勒當拿都有 （《PES 2020》遊戲截圖）

Master League 進化

《PES 2020》改進最大的地方，應該就是 Master League。加入了一些動畫劇情，如可以選擇訪問答案和選手的互動等，令玩家可以更投入在領隊的身份之中。而且，玩家可以選擇一些名宿的外觀，成為你的代表，如馬勒當拿和卡路士等。至於玩法...就沒有大躍進，都是組織一隊球隊和對手進行線上對戰，不過這已經足夠令粉絲每年交一次會費。

早前亦去了《PES 2020》香港的活動，當日找來了近年為遊戲作廣東話旁述的伍家謙和 Keyman。

和《FIFA》多年的競爭

今年特別想問問《PES》和《FIFA》兩者的競爭，資歷較深的足球遊戲玩家應該都知道，2009-2010 年前，大家主要都是玩《PES》（當時比較多人稱呼 Winning），但到了 2010 年前後的集數，《FIFA》在遊戲性上有很大的突破，特別是線上系統，反觀《PES》有點停滯不前，甚至有玩法上有倒退的情況，使當時出現了「轉會」潮，以及 10 年的《FIFA》盛世。到了《PES 2020》，筆者幾肯定的說，不會出現當年的「轉會」潮，玩家們今年也不會放棄《FIFA》，不過並不是說《PES》沒有希望，只是這個過程頗漫長。《PES 2020》其實整體已經做得很好，但玩家們要的已經不再是平穩的進步，而是出現突破性，或者 PS5 推出的那一代是兩者最大的戰埸，而且又會影響到未來 10 年市埸的領導地位。筆者是樂見足球遊戲仍有競爭，這明顯是遊戲進步的關鍵。