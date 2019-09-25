【MHW ICEBORNE 攻略】黑轟龍攻略：奶媽（廣域化）必整黑轟防具

【Monster Hunter World / MHW ICEBORNE 攻略】ICEBORNE四隻隱藏魔物之一「黑轟龍」 攻略，其防具有相當不錯的性能，是奶媽（廣域化）必整之選。

當玩家到達MR70之後，如果聚魔之地的瘴氣地帶升至LV6，便有機會遇到黑轟龍。而遇到一次黑轟龍後（不論是在自己的聚魔之地、別人的聚魔之地或是調查任務也好），就有機會自己開到黑轟龍的調查任務。因此最快見到黑轟龍的方法大概是叫有調查任的朋友開給你打一次，之後就可以自己開調查慢慢打了。

一般來說亞種/稀少種/特殊個體都比原版更強更難打，但黑轟龍倒是反過來，比起普通轟龍更加容易；這是因為黑轟龍主要使用咆哮攻擊，只要配滿耳塞便能擋住；而亦因為牠經常咆哮，很少使用最麻煩的連續火車及原地自轉。所以黑轟龍雖然攻擊力更高，但打起來卻比普通轟龍還舒服。

弱點，黑轟主弱水

要盡量避開黑轟龍前方，不然就會被咆哮打到

黑轟龍的咆哮攻擊在自身前方有攻擊判定（被咆哮打到會扣血+吹飛），而且威力也不低，但是咆哮的攻擊範圍相當細，站在前爪的附近已經不會被打到；加上黑轟龍又不像金銀火/炎妃那樣有風壓攻擊，換言之只要一直追打其前爪便可，solo的話因為黑轟會常常望著你咆哮稍難找輸出機會，但多人的話基本上只要黑轟一不望你的時候就走過去打牠的前腳就行了。唯一要注意是有一招橫掃咆哮，不過起手動作很明顯，及早收刀就很易躲開。

打前腳保平安

黑轟龍防具的套裝技轟龍一樣為滿足感極意，滿足感LV3時有75%不消耗道具，平均計算即是2粒秘藥變成8粒秘藥，10支大回復藥變成40支，給奶媽（廣域化）使用的話，基本上無論打什麼龍都飲不完，不用怕「斷奶」要回家拿藥。同時黑轟防具各部位自帶的技能都也很不錯，使得3件轟龍/黑轟加兩件炎妃或兩件金火龍是目前最流行（大概也是最好）的奶媽配置。如果配金火龍基本上都是取金火龍身和腰的精靈加護，畢竟首先自己不會死才能奶起隊友。配炎妃龍則可以選炎妃龍的身及腳取廣域化，或取炎妃龍頭的整備亦是不俗。

+ 9 + 8 + 7

至於武器方面，黑轟龍武器有著遊戲中最高的物理攻擊力，而且為隱藏屬性可以使用無擊；但是黑轟武器大都為負30會心，斬味也很一般，就算可裝無擊實際表現還是遜於殲世滅盡龍、金火龍等，並不特別建議製作（除非真的很喜歡黑轟武器的造型吧）。