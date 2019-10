《爐石戰記》3名選手因撐港遭禁賽半年　暴雪指違體育及專業精神

事緣暴雪官方上周二(8日)舉行《爐石戰記》美國大學生聯賽,由麻薩諸塞州伍斯特理工學院(Worcester Polytechnic Institute / WPI)對位於華盛頓的美國大學(American University),其間美國大學隊舉出「香港自由、杯葛暴雪(Free Hong Kong,Boycott BLIZZ)」標語,官方隨即腰斬直播,比賽結果都沒有顯示。

當時暴雪未有處罰美國大學選手,並安排好下一場比賽,對比blitzchung的處罰,不少玩家批評暴雪雙重標準。美國大學三名選手亦決定自行退出比賽,以表達不滿「差別待遇」,指摘暴雪標準不一。

事隔一周劇情峰迴路轉,暴雪終正式向美國大學發出處罰通知信,指有關選手違反官方比賽規章的「運動與專業精神」,決定禁止他們比賽6個月。

以下為英文版節錄:

Sportsmanship and Professionalism

……Participants may not take any action or perform any gesture directed at another Participant, Tespa Admin, or any other party or incite others to do the same which is abusive, insulting, mocking, or disruptive.