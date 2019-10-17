《爐石戰記》3名選手因撐港遭禁賽半年　暴雪指違體育及專業精神

《爐石戰記》香港電競選手blitzchung（聰哥）上周（10月6日）在賽後表態聲援返對修訂《逃犯條例》行動，以及反對《禁蒙面法》，被遊戲開發商暴雪（Blizzard Entertainment）禁賽一年及沒收獎金，引起台灣香港等多地玩家不滿，並發起抵制。 雖然暴雪之後向blitzchung發還獎金及縮短禁賽期至半年，為事件「降溫」，但「人類總是……」近日再有選手因展示「FreeHK」標語，被暴雪禁賽半年。

事緣暴雪官方上周二（8日）舉行《爐石戰記》美國大學生聯賽，由麻薩諸塞州伍斯特理工學院（Worcester Polytechnic Institute / WPI）對位於華盛頓的美國大學（American University），其間美國大學隊舉出「香港自由、杯葛暴雪（Free Hong Kong，Boycott BLIZZ）」標語，官方隨即腰斬直播，比賽結果都沒有顯示。

（Google Play）

當時暴雪未有處罰美國大學選手，並安排好下一場比賽，對比blitzchung的處罰，不少玩家批評暴雪雙重標準。美國大學三名選手亦決定自行退出比賽，以表達不滿「差別待遇」，指摘暴雪標準不一。

事隔一周劇情峰迴路轉，暴雪終正式向美國大學發出處罰通知信，指有關選手違反官方比賽規章的「運動與專業精神」，決定禁止他們比賽6個月。

以下為英文版節錄：

Sportsmanship and Professionalism ……Participants may not take any action or perform any gesture directed at another Participant, Tespa Admin, or any other party or incite others to do the same which is abusive, insulting, mocking, or disruptive.

選手之一Casey Chambers於Twitter公開信件表示，對懲罰不感意外，亦欣然接受，「感謝所有球員受到平等對待，沒有人凌駕規則（I appreciate all players being treated equally and no one being above the rules）」。

大部份留言網民都支持Casey Chambers做法，感謝他們對香港的支持，認為「在自由的土地上不應容忍這種政治審查」。

暴雪暫未向傳媒回應事件。而暴雪早前減輕blitzchung處罰時，曾強調「blitzchung所表達的特定觀點並不是影響我們裁定的因素……我們在中國的關係並不影響我們的決定」，玩家則認為禁賽決定不論期限，已是打壓言論自由，更用暴雪公司格言「Every Voice Matters」諷刺其言行不一。