【Blizzcon 2019】Diablo IV現場試玩後感：Diablo 2感覺返晒嚟！

暴雪Blizzard在一年一度的發布會「Blizzcon 2019」震撼公布萬眾期待的《Diablo IV》 暗黑破壞神4，更在會場設有試玩環節，以下送上恆仔現場試玩報告。

*Disclaimer：筆者沒有玩Diablo 3（但有玩Diablo 2，雖然不算玩得很深入）

重現《Diablo 2》感覺

在發布時暴雪表示Diablo IV會回到系列早期較為黑暗的路線，而確實試玩時第一感覺是「我在玩Diablo 2」不單是整體畫面風格和色調都很有Diablo 2的影子，更重要的是遊戲中各處細節，如玩家可以到處踢罐子、開木門、翻屍體（然後噴出一兩堆金幣讓你拾取）等；再加上到處可見的邪教符號、祭壇等等，當年玩Diablo 2的各種回憶一口氣回來了。特別是會對玩家射針刺的刺蝟，真是超級經典（叫硬毛皮鼠還是硬毛老鼠來著，當年在羅格營地外面見不少）。如果你當年有玩Diablo 2，在Diablo IV會非常有親切感。（按圖放大遊戲截圖畫面及概念美術）

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系統變動

今次試玩版中可使用的職業有法師、野蠻人和德魯伊，比較Diablo 2初始也有5個（沒記錯的話）職業，相信遊戲正式推出時還會有更多職業可以選擇。由於時間有限，筆者只試玩了法師和野蠻人，亦未有時間詳細研究技能系統。而在專訪中就提及遊戲將會有「Talent Points」（天賦點數）和「Skill Points」（技能點數），後者用來學習和升級技能，前者則可以為技能帶來不同額外效果。不過反正遊戲仍然在開發早期，技能系統也有可能在正式推出時迎來很大的變動，到官方推出公開beta時再來詳細研究也不遲。

野蠻人有一個「兵工廠」（Arsenal）系統，玩家可以裝備最多4把武器，更可設定各技能要用哪把武器來施放，除了提供更多不同組合可能外，施放不同技能一直更換武器的效果也令人很愉悅。

至於法師的感覺是MP消耗非常快，放3~4個法術就用光MP了，而遊戲（至少在Demo中）沒有MP藥水，MP用完就只能等回復。不過相對地MP回復速度也很快，只是放法術之前要想清楚才好放，不能像D2那樣無腦喝藥水狂放法術。或許在遊戲後期會有技能或符文等解決MP問題吧。

官方目前將Sorceress譯做「魔法使」...明明D2的Sorceress叫做法師啊，魔法使會讓人想起小櫻或是黑魔導女孩...

值得一提是在Diablo 4中所有技能有一定的冷卻時間，而每個職業都有個像是「大絕」般的技能，效果非常強但相對地冷卻也更長（都在1分鐘以上）。記得在Diablo 2中好像沒什麼所謂冷卻，技能只要有MP就可以一直放...而在戰鬥方面，即使是目前試玩版已是極之流暢，不論普攻還是施法的手感都很好，就算告訴我這個是正式成品的效果我也會十分滿意。另外也多了像是「世界Boss」之類的大型怪物以及隨機事件（兩者都有點像WoW的世界任務），玩家們可以合力討伐，打死Boss就可獲得戰利品。

畫面可再作改善

但如果要說其中一個不太滿意的地方大概是遊戲畫面；指的並不是畫面質素，Diablo IV以新打造的引擎開發，不論物理演算以至金屬、血液、毛髮等材質表現都理想，但是仔細看時總會覺得整體感覺、色調有些不對，有點像B級Unreal遊戲...還有就是過場的即時演算動畫真是相當糟糕，完全不是暴雪遊戲可接受的級數。不過遊戲仍在開發早期，不排除在之後再進一步提升畫面表現，目前也不是太過擔心。

（相信是）今集主要反派的Lilith，Diablo中的創世之母，和大天使Inarius一同創造了人界Sanctuary，亦即玩家在遊戲中冒險的世界。

總結：D2愛好者必玩

最重要的一點大概是Diablo IV打起來真的很有D2感覺，不論是操作手感還是畫面和美術風格，都令人強烈地想起D2；如果你很喜歡Diablo 2的話，Diablo IV便是你不能錯過的作品。目前未有上市時間公開，但目前公開遊戲平台為PC、PS4以及Xbox One，考慮到主機快要進入世代交替期，也許很快就能見到Diablo IV上市也說不定。