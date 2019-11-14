騰訊與任天堂合作出大陸版Switch　目的係「學」做主機遊戲？

在成功與任天堂建立起合作關係後，騰訊打算將自己的遊戲生意擴展至歐美市場。據《華爾街日報》援引騰訊內部人士的消息稱，這家已連續6 年在遊戲公司營收榜排名第一的公司，希望向任天堂「取經」，學習製作主機遊戲的經驗，從而獲得歐美玩家群體的認可。

然而，騰訊所說的這種「學習」，更像是一種循序漸進的影響，而非具體的業務往來。這背後是否存在書面上的合作協議，暫時不得而知。

目前，騰訊旗下主要涵蓋的還是智能手機以及客戶端遊戲這兩個類型。根據其 2018 年全年營收數據，騰訊的手機遊戲和端遊遊戲合計營收為 1284 億元，佔總營收約 41% 份額。

但由於主機類游戲的缺失，騰訊「全球第一遊戲公司」的體量，和其開發高品質遊戲的能力顯然還不太匹配，也讓它很難在歐美市場打響品牌知名度。在這些地區，手機遊戲蠶食主機遊戲的現象並不明顯，後者也更容易獲得核心玩家的認可。

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在大部分人看來，騰訊和任天堂的合作契機，主要還是源於 Switch 內地國行版的引進項目。毋庸置疑的是，任天堂想要在國內成功銷售一個全新的遊戲平台，騰訊的確是它最好的選擇。

在今年 8 月 ChinaJoy 展會上，騰訊和任天堂就 Switch 國行版引進舉辦了首次媒體見面會。當時騰訊提及會幫助任天堂完成 Switch 國行遊戲的翻譯和發行工作，建立本土化的商店和網絡服務，並開設線下購買渠道和售後中心等。

但受審批進度影響，截止到現在，騰訊和任天堂仍未公佈 Switch 國行版的售價及確切發售日期；在銷售目標上，雙方也對 Switch 在中國市場的表現持謹慎態度。

這位騰訊內部人士向《華爾街日報》透露，騰訊在合作協議中向任天堂承諾，會在「Switch 生命週期內」於中國市場完成「百萬量級」的銷售。

考慮到一個世代的遊戲機往往要持續 5-8年，所以這並不是一個很誇張的數字。作為對比，上市兩年多的 Switch 在日本的累計銷量已經突破 1000 萬台；而在北美地區，這個數字也達到了 1500 萬。

騰訊內部人士也補充說，國行版 Switch 的銷售肯定不會像北美、日本等地那麼火熱，畢竟大部分中國玩家更習慣在手機和 PC 上玩遊戲。

不過，在 Switch 業務之外，騰訊和任天堂也開始顯露出一些合作跡象。

騰訊研發新款寶可夢遊戲（騰訊）

今年 7 月，騰訊便和日本寶可夢公司共同宣布，雙方將聯合研發新款寶可夢遊戲，主要會由騰訊旗下的遊戲工作室天美承擔。這則消息也證明，騰訊與任天堂合作可能會延伸至其它領域。

部分分析師認為，隨著兩者在 Switch 項目上的逐漸深入，未來任天堂可能也會授權騰訊使用旗下馬力歐、塞爾達等第一方 IP 的使用權，推出對應的手機遊戲。

任天堂社長君島達己也多次在財報會議中提到「最大化 IP 價值」的重要性，很顯然，騰訊成熟的手遊開發能力會幫助任天堂遊戲角色在移動領域獲得更大的曝光。

相對的，騰訊也可以依靠任天堂彌補自己缺失的一環，即開發主機遊戲的經驗，更好地擴展歐美市場。

事實上，騰訊在海外遊戲產業已經進行了不少佈局。過去十年內，有 30 多家海外遊戲公司或是發行渠道商都接受了騰訊的投資，為此騰訊耗費了約百億美元。

（AppSo提供）

這其中不乏一些知名遊戲大廠，比如研發了虛幻遊戲引擎和《堡壘之夜》的Epic Games，擁有《使命召喚》等多個知名IP 的動視暴雪，以及Supercell、育碧、拳頭公司以及藍洞工作室等，這些國際一線遊戲廠商都與騰訊有保持著直接或間接的聯繫。

騰訊希望加速海外市場擴張，也與中國遊戲市場的變化有關。受到版號審批、未成年人防沉迷等多個政策影響，去年中國遊戲市場曾一度遇冷，也造成騰訊遊戲業務疲軟的情況。

到了今年，騰訊旗下《和平精英》等多款遊戲都拿到了版號，遊戲業務有所回暖，但長遠來看，隨著5G、雲遊戲等新技術的出現，大製作的遊戲作品仍會在很長一段時間獲得廣泛關注，而騰訊在這個領域也依舊有​​「補課」的必要性。

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在今年的科隆遊戲展上，騰訊 NExT 工作室便展示了一款名為《重生邊緣》的戰術競技類作品，其觀感和風格都和目前主流的 3A 遊戲相當。開發團隊表示，希望通過本作積累製作 3A 遊戲的能力，熟悉研發流程，以便在未來獲得更多騰訊內部資源的支持。

市場調研公司Niko Partners 的分析師Lisa Cosmas Hanson 也稱，哪怕開發主機遊戲還不是當下騰訊的首要任務，但與任天堂的合作，也會讓騰訊對海外玩家的遊戲口味、調性有更深入的理解。

《重生邊緣》（NExT）

【本文獲「AppSo」授權轉載，原文：引进 Switch 国行还不够，腾讯想跟任天堂学做游戏】

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