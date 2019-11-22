【新櫻花大戰】體驗版DEMO試玩　脫線搞笑後宮劇 動作戰鬥堪玩味

【試玩 game評】《新櫻花大戰 Sakura Wars》經過14年重生，距離發售日不遠，這個SEGA昔日知名作也善心的推出體驗版，今集戰鬥改為Action動作打法？

久保帶人的後宮 脫線的追女選項

是次體驗版分兩部份，第一是主角神山誠十郎初次進入大帝國劇場，認識帝國華擊團花組5名成員的劇情部份；而第二部份就是突入戰鬥，駕駛光武與隊友一同戰鬥。在劇情部份，作為櫻大戰核心的元素—全女班後宮，第一個決定性的因素當然是久保帶人的人設。單以外觀而言她們的 3D Model 還是頗為平淡，如果沒有一位對上你胃口的話，相信要靠更多的劇情描寫才能令人喜愛上。

遊戲中的角色在對話時經常會作出誇張的動作，感覺有點像人中之龍的搞笑支線，整體感覺很不自然，令人看得好尷尬。此作的聲優陣也是極之豪華，佐倉綾音、內田真禮、早見沙織、石川由依、水樹奈奈、釘宮理惠等一線人材輩出，遺憾的是沒有全對白配音。

體驗版劇情部份只在大帝國劇場活動，未能出外面逛逛

天宮櫻不單外貌似 AI，連天然的性格都很像

劇情部份 LIPS對話系統帶來趣味

撇開人設與及角色動作，新櫻大戰體驗版的劇情部份其實頗有趣，幾個事件雖然展開老套，但是 LIPS系統 (Live & Interactive Picture System) 注入了玩味。除要求玩家在限時內決定選擇句子一般LIPS，還有可以手動控制說話語氣的 Analog LIPS，比如說「喜歡你」，你要輕聲講？還要很大聲的示愛呢？



好玩之處是當中有些很狂的選項，例如 Analog Lips 拉到最熱情去說出求愛對白，雖然明知會影響好感度但還是令人想按下去，得出來的結果及演出也很搞笑、令人滿意。在體驗版中更可令天宮櫻直接激怒到不開房門，沒有了進房問候的Event(汗)。

Analog Lips 要用左analog stick 上下調節回答時的「熱度」，會有不同後果...

Lips 選最激的回應，演出搞笑得來，看得令人好尷尬。

光武戰鬥有 Witch Time

後半部突入戰鬥部份，是與望月薊的光武一起戰鬥，可以隨時按L1來換人。攻擊分有輕及重攻擊，有點像傳統《無雙》那樣，不同連段的輕攻擊接重攻擊會有不同。此外也有衝刺、衝刺輕/重攻擊、二段跳，空中攻擊、Step 迴避，以及儲滿靈子後的必殺技。戰鬥的爽快度尚可，整體流暢；不過因為體驗版的難度很低又沒有 boss 戰，選單也沒看到有育成或技能的元素，未能更深入了解。

戰鬥的光影效果不錯，不過打擊感一般

可觀看光武特性及出招表，薊很多起上攻擊，空中連技極長

儲滿靈子便可出奧義，有點像無雙亂舞

除了基本的連技及招式，戰鬥也有些有玩味的系統，包括誠十郎主角機的 Just Step，在敵人攻擊判定一刻迴避就能發動，畫面變成黑白並超慢動作，有點像 Bayonetta 的 Witch Time。可以盡情及自由地反擊之餘，當敵人瀕死時更會有按鍵提示，以 Cut-In 重擊终結。另外就是部份連技是有將敵人擊上空中的判定，此時按跳躍的話光武也會自動追上去，可接駁任何的空中攻擊，像是望月薊的光武便是空中連技豐富的機體。

誠十郎的 Just Step 可開慢動作反擊，大概已是最強光武了

《新櫻花大戰》體驗版玩後感小結：

《新櫻花大戰》雖說是重生續作，不過可看到遊戲並未與時並進，技術力還停留PS3年代。變成動作戰鬥的玩法，暫時體驗版所見不算差但也沒有很驚喜，之後還要看有沒有育成部份、技能學習等可以令戰鬥更豐富。而遊戲令人著迷的還是女角的事件劇情與爆笑又尷尬的對白選項，作為追女仔Game來玩是令人期待的，希望除了久保帶人的花組成員外，也可以與其他人設的倫敦及伯林組成員有多點交流。

花組、上海、倫敦、柏林組與其他角色: