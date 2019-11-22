【SEGA Saturn 25周年】1994年11月22日，世嘉（SEGA）當年今天發售遊戲主機SEGA Saturn，是第六代家用遊戲主機，所以 SEGA 以太陽系第六顆行星：土星（Saturn）命名；今天（11月22日）SEGA Saturn踏入誕生25周年，當中有不少遊戲作品與香港人一起成長，這些作品你曾玩過哪一款？

SEGA Saturn 主機於1994年11月22日正式發售，當年售價為44,800日圓。【SEGA官網 截圖】

SEGA Saturn日版主機，90年代中期香港遊戲店主力售賣的機款。【Wikimeida Commons】

SEGA Saturn簡史

世嘉於1988年推出SEGA五代（SEGA Megadrive / Genesis）後，一直希望延續遊戲界與任天堂（Nintendo）分庭抗禮的局面，甚至有機會從紅白機（NES）手上搶回遊戲主機一哥地位，SEGA亦曾開發CDX主機，以CD加盒帶的Megadrive後繼機，Saturn計劃成為以低成本開發業務用遊戲主機板的家用遊戲機，最後進化成為玩家熟悉的第六代SEGA Saturn遊戲主機，以2粒32-BIT處理器同時執行，當時會以能執行「64-BIT」遊戲能力作為宣傳，而事實上以90年代中期的技術，同期亦有PlayStation 1參戰的年代，在平面遊戲執行力方面，SEGA Saturn遊戲主機擁有2MB主記憶體、1.5MB繪圖記憶體及512KB音效記憶體，在2D遊戲可將部分業務用遊戲完美移植到家用遊戲機，但在3D執行力上PlayStation的3D處理能力明顯較高，所以在3D運算力要求較高的年代，加上SEGA Saturn的製作成本較高，所以到1998年SEGA將Saturn主機「壽終正寢」，將開發主機計劃資源投放於另一部3D處理能力更強的遊戲主機，就是世嘉另一經典遊戲主機：Dreamcast。

雖然當年以家用遊戲主機計，SEGA Saturn主機生命周期較短，但當中亦不乏我們熟悉的遊戲作品，從世嘉開發的一系列的自家作品、SNK《拳皇》移植、Konami《心跳回憶》到「眼鏡廠」Banpresto製作過《龍珠》、《超級機械人大戰F》等經典遊戲，以下的遊戲作為香港玩家的大家，玩過哪一款？對哪款遊戲最有記憶？

+ 10 + 9 + 8

另外的私心細數，《Guardian Heroes》在SEGA Saturn的表現更是將卷軸遊戲中最出色，在歐美的風評亦是相當高，香港美版SS主機玩家應該不會忘記！