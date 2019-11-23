【Pokemon 寶可夢劍/盾】死機事件　日機迷整合解救文宣

《Pokemon Sword/Shield》（寵物小精靈/寶可夢 劍/盾）出現大量中BUG、死機，甚至是令電視不斷重啟的事件，令不少訓練員遊玩時都提心吊膽。日本機迷對此也十分著緊，最近更整合了情報並提供文宣：

日本機迷早已建立wiki 收集受害者情報、分析問題及推測

Pokemon 劍/盾中BUG、死機問題嚴重，但任天堂或Game Freak在執筆時仍未有官方的說明及解決方法。日本機迷及網民早在事件發生之時，已經開設了一個「ポケモン剣盾 被害まとめWiki」，整合大家的受害情報、分析問題的出現等等。不過因為雜亂的資料很多，最近就有人整理資料並製作文宣，為各位Pokemon訓練員提供「精讀」，之後更有將日文文宣翻譯成英文版：

日文版：

此四張文宣很清晰的提供了現時情況、誤解、減低受害情況等的情報。首先已釐清了其實自動存檔功能，與是次的問題無關。其次就是實體版/下載版一樣會出現問題、SD卡格式並非exFAT一樣出現問題、新舊主機一樣出現問題、也與遊玩的時數無關。

英文版文宣：

雖然Pokemon 劍/盾不支援Nintendo Switch Online的雲端備份存檔，但文宣也建議擔心的玩家加入，最低限度能備份其他遊戲的存檔，而有重要的相片或動畫也應先行備份。文宣也強烈建議要在插有SD Card的情況下進行遊戲，因為出現問題的個案多數是SD Card損壞，而連主機也死掉的不少是沒有插入SD Card。雖然也有少數個案是有SD Card都死機，但是問題發生率較低，尤其是下載版遊戲更建議插入SD Card來玩。

如果出現Error Code，文宣是建議上官網搜尋錯誤號碼以尋找解決方法。而更嚴重的如出現橙色的當機、Switch變磚畫面，可嘗試將主機完全放電後再充電重啟，有機會可恢復操作。但也有個案是之後仍會出現橙色當機，出現此情況則只能送廠檢修。