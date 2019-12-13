《隻狼》奪GAME AWARDS 2019年度大獎！大亂鬥、死亡擱淺又如何？

GAME AWARDS年度大獎（GAME OF THE YEAR）結果由《隻狼》 大熱勝出！其餘獎項又會是哪些遊戲奪得呢？小島《死亡擱淺》、任天堂《大亂鬥》成績又如何呢？（文：比利／編：林勇）

GAME AWARDS主辦單位公布各項大獎，其中年度大獎（GAME OF THE YEAR）競爭激烈，有六款大作角逐，結果《隻狼》 大熱勝出！FROM SOFTWARE旗下作品如《BLOODBORNE》、《DARK SOULS》系列等，都是難度極高的動作遊戲，《隻狼》亦是一樣，配以日本風格、潛入玩法備受玩家歡迎，而此作亦獲最佳動作冒險遊戲。製作人宮崎英高在台上感謝玩家支持，承諾會繼續開發出色遊戲。

宮崎英高感謝玩家支持（GAME AWARDS片段）

《隻狼》獲選為年度最佳遊戲實至名歸（遊戲截圖）

小島《死亡擱淺》盡攬三獎

推出約一個月的《死亡擱淺》，憑著其科幻電影劇情、極為仔細的遊戲設定、奪目畫質、出色音樂編曲《死亡擱淺》，龐大演員陣容，還有神級製作人小島秀夫的光環，結果送貨員SAM為小島工作室運來三大獎項，包括最佳遊戲指導、最佳音樂，而麥斯米克森MADS MIKKELSEN（飾演CLIFF）獲最佳演出。

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小島多謝業界、玩家及家人支持，形容小島工作室只是一艘小船，但很多人願意登船助，協助小船揚帆出海。順帶一提，扮演送貨員SAM的諾曼瑞杜斯（NORMAN REEDUS），亦擔任頒獎嘉賓。

【其他大獎名單】（↓↓↓點下圖放大解說↓↓↓）