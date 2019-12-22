《鬼滅之刃》大受女性歡迎　男Fans反擊：我都好鍾意睇㗎！

近日日本多個節目都介紹《鬼滅之刃》，而基本上很多介紹作品不同的有人氣的賣點，而日本推民近日出現了一種聲音。

在這個12月之中日本就已經有幾個節目進行介紹《鬼滅之刃》的人氣並探討人氣的原因。這些節目為了探討《鬼滅之刃》人氣的原因，製作組就去了《鬼滅之刃》的複製原畫展和髮廊等等不同地方去進行訪問。結果大多的受訪者都為女性以及甚至有節目的主題更以「女性中有人氣」作為主要介紹的要點。

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而近日日本的Twitter上開始出現了《鬼滅之刃》一部分男fans的聲音，他們當中有人表示「雖然電視出現《鬼滅之刃》的特集很開心，但很多時候使用了『女性中的人氣很厲害』並不太喜歡(꒦ິ⌑꒦ີ)不止女性普通男性都有人氣！與女性不同男性是會默默地看的類型，很少SNS上說『喜歡鬼滅』的發言(꒦ິ⌑꒦ີ)」

不知道各位的感覺又是如何呢？

▼▼▼相關圖輯：放大圖看受訪女性喜歡《鬼滅之刃》的原因▼▼▼

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【本文獲「香港漫畫書網」授權轉載。】

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