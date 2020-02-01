任天堂Switch銷量已高過超任！原來仍只排第7？邊部主機最好賣？

任天堂公佈旗下產品銷售數字。上一季（2019年第三個財政季度）Nintendo Switch大賣1,081萬部，比前一年同期941萬部增加約15%，更是自Switch 2017年推出以來銷量最高單季。至於累計銷量，更是驚人！

那麼任天堂 Nintendo Switch究竟賣了幾多部？答案是多過以下這部任天堂主機！

超級任天堂（日版名：スーパーファミコン，Super Famicom，英文版名：Super Nintendo Entertainment System，簡稱超任；SFC；Super Nintendo、SNES）是由遊戲公司任天堂繼紅白機後開發的家用遊戲機。超級任天堂於1990年11月21日在日本開始發售。

無錯，你無睇錯，Switch銷量已超過超任約5,100萬的總銷量，達到約5,248萬部。原版銷量為4,730萬部，Switch Lite則售519萬部。短短兩年有此成就，超級驚人！

任天堂Switch（日語：ニンテンドースイッチ，英語：Nintendo Switch）是日本任天堂公司出品的電子遊戲機，於2017年3月3日在日本、北美、歐洲和香港發售，同年12月1日在韓國和台灣發售。擁有可拆卸控制器和可分離式主機，遊戲載體使用了專用卡匣。主機處理器使用了NVIDIA客制的Tegra X1系統晶片，這是任天堂首次採用。

只是Nintendo Switch銷量要超過一眾任天堂主機前輩，還言之尚早。究竟邊部機銷量大到咁誇張？即睇！（點擊放大圖片細睇詳情）：

想不到Wii原來竟賣出了超過1億部，這絕對是Switch的大關難。點都好，任天堂2019年度Switch全年銷售目標是1,800萬部，目前離目標只差區區25萬部。下季達標應該不難。

至於最暢銷Switch遊戲方面，就一定要睇睇下面數字（點擊放大圖片細睇詳情）：

孖寶賽車 Mario Kart 8 Deluxe最好賣也不奇怪，但《寶可夢 劍／盾》Pokemon Sword & Shield，上市兩個月左右就已經賣出超過1,606萬套，更接近Pokemon Sun & Moon和Pokemon X & Y整體銷量，實在超級誇張。