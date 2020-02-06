Google舉辦年度Pokemon投票！初代起至寶可夢劍盾近千隻日日選？

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【Pokemon 精靈寶可夢 x Google】由初代紅、綠帶到第八世代的最新作《寶可夢劍／盾》，將近24年來Pokemon系列建立的龐大世界觀體系中已有近千隻小精靈面世。Google跟Pokémon 公司（The Pokémon Company 株式会社ポケモン）合作舉辦「年度寶可夢」（Pokémon of the Year）的大型網上投票活動，務求集網民之力一齊選出歷代遊戲不同舞台的最受歡迎精靈。

Google跟Pokemon合作舉辦史上最大型的精靈寶可夢／寵物小精靈網上競選？每年的2月27日是「Pokemon日」，因為1996年的當日是Pokemon系到首作《紅／綠》在日本發售，也是第一世代精靈首度出現於任天堂Gameboy上的重要日子。

日本Pokemon公司隆重其事，今年在Google的支援下舉行「年度精靈寶可夢」（Pokémon of the Year），每位網民都可以在投票選出自己喜歡的寶貝夢。點樣投票？投票時段截止日期？有幾多隻精靈揀？有幾多票可投？具體方法細節即睇以下詳解！（點擊放大圖片細睇詳情）：

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相信睇完以上圖輯，大家對於個投票點玩應該一清二楚。不過長氣都要提醒一下，是次投票採用包含地區型態等不同樣子在內的全國圖鑑編號。 在比賽結束之前，Google用戶的投票都將存儲在系統中，並且無法刪除。無法更改或取消的話，簡單而言就是「起手不回」。

是次投票採用包含地區型態等不同樣子在內的全國圖鑑編號。 在比賽結束之前，Google用戶的投票都將存儲在系統中，並且無法刪除。無法更改或取消的話，簡單而言就是「起手不回」。（Google擷圖）

資料來源：Pokemon.com

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