Death Stranding死亡擱淺Steam版推出　點解會同Half Life合作？

神級遊戲製作人小島秀夫的最新作《Death Stranding》死亡擱淺自公布之始就已經引起機迷廣泛關注，而在PS4版推出後也立即為討論焦點；如果你錯過了PS4版/沒有PS4的話，死亡擱淺已決定推出Steam版，更會和Valve名作《Half Life》聯動合作。

雖然遊戲內容應該不會有太多改動，不過移植去PC版時也新增了一些新功能，包括高FPS（相信可以超過60，現在很多電競PC效能強大將遊戲推到200FPS以上也很普遍了），支援超寬螢幕，以及導入了一個相片模式（大概和God of War的類似，除了鏡頭效果以外還可以擺甫士）。

不過最令人關心和意外的大概《Death Stranding》將會和Valve的經典成名作《Half Life》戰慄時空合作；只是合作內容詳情就未有透露。這兩款遊戲之間沒太多共通點，倒是如果不是得其提醒，倒是沒發現Sam心口帶著的黃色BB電池，和Gordon Freeman（Half Life系列主角）的戰甲胸口上那黃色的「入」字有些相似。

Gordon Freeman

至於Steam版遊戲實際表現如何，從官方宣傳影片所見，高FPS所帶來的流暢度的確有煥然一新的感覺，在Steam版玩起來會比PS4體驗更好也說不定。

現在於Steam預訂遊戲，除了可獲得金色「Ludens 面具」太陽眼鏡（開若爾金色與 OMNIREFLECTOR）、金色和銀色活骨和護具等PS4版已有的預約等典外，還有會高畫質桌布、太陽眼鏡和帽子等Steam版專用特典。

遊戲畫面（以PS4 Pro 4K畫質截取）：

+ 7 + 6 + 5

價錢方面，Steam版和PS4平裝版一樣為468港元，預定於6月3日推出，現已開放預購。

Death Stranding的Steam商店頁面